Sju rätt igen för Travsurrs expert: "Gick inte att täcka in loppen bättre"

Det blev faktiskt åtta olika vinnare på V75 denna vecka. I den sjätte avdelningen gick det inte att skilja på Espirit Sisu och Global Trust över mållinjen, så det blev dött lopp och båda hästarna noterades som vinnare. Utdelningen stannade därefter på 233 kronor på sju rätt med jackpot på sex rätt.

På Travsurrs system fanns bland annat de fyra främsta placerade hästarna i V75-1 med. I V75-2 var Esteban S.T, som fanns med på endast fyra procent av kupongerna, nära en seger men slutade tvåa. I V75-5 spikades Heart of Steel, som vann med sex längder trots att hästen inte bar favoritskapet och i V75-4 slutade de tre hästar som fanns med i systemet etta, tvåa och femma.

– Det gick inte att täcka in loppen bättre än vad vi gjorde. Jag behöver inte be om ursäkt för strecken jag hade med. Ibland går man fel väg, men den här gången var det inte så mycket mer att be om, säger Eklöf.

Det var tredje gången på de senaste fem veckorna som Bosse Eklöf prickade sju rätt med sitt system från Travsurr.

I Travsurr tippar Bosse Eklöf V75 varje vecka. Samtliga program går att se här.

Travsurrs system

3.4.6.7.9. res 1-12

2.3.4.5.8.9.11.12. res 1-7

1.10. res 9-12

4.8.14. res 2-11

5. res 1-2

1.5.8.10.11. res 12-7

6. res 2-4

1200 rader

V75-raden: 4-9-10-14-5-5/11-6

7 rätt: 233 kronor

6 rätt: Jackpot