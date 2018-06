Tips inför Örebros lunchtävlingar måndag 18 juni: ”Ser relativt lätt ut”

V5-förslaget

V5-1: 3 Ridgehead Mikko, 4 Valencia Strix, 5 No April Fool, 11 Next Limit. (Res: 9,1)

V5-2: 1 Kink Adviser, 3 Requiem Fora Dream, 4 Mascarpone Doc, 6 Edmund, 7 Alva Palema, 10 Kurt Cobain, 11 Recall Rivner. (Res: 8,5)

V5-3: 4 Cherie Lascaux, 11 Yrwing, 12 Love In Vain. (Res: 10,2)

V5-4: 5 Nacrous. (Res: 11,6)

V5-5: 7 Doyouwannaparty, 8 Något Extra, 11 Emmylou, 13 Lucky Me Pellini. (Res: 2,10)

Kostnad: 336 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Scarlets Mirakel, 2 Mr Creation, 3 Sembs Rebir, 5 Swimming Pool, 7 Lord Flax, 9 Imperator, 10 Enge Lincoln, 11 Mellby Caddy, 12 Pointillist. (Res: 6,4)

V4-2: 3 Hakon Von Haithabu. (Res: 6,1)

V4-3: 3 P.S.Confess, 6 Global Unprotected. (Res: 2,8)

V4-4: 1 Tiramisu Doc, 8 Albert G. 9 Divino, 11 Promotion, 13 Manontee. (Res: 4,2)

Kostnad: 180 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 11 I Am Rapida (Jorma Kontio) – 10 Indiana Boko – 2 My Silver Lining. Outs: 14 Candy Crush.

Lopp 6: 5 No April Fool (Jorma Kontio) – 4 Valencia Strix – 3 Ridgehead Mikko. Outs: 11 Next Limit.

Lopp 7: 4 Mascarpone Doc (Åke Lindblom) – 6 Edmund – 7 Alva Palema. Outs: 3 Requiem Fora Dream.

Lopp 8: 12 Love In Vain (Åke Lindblom) – 4 Cherie Lascaux – 11 Yrwing. Outs: 10 Mex Hörsta.

Lopp 9: 5 Nacrous (Troels Andersen) – 11 Havana Boko – 6 Easy Pace. Outs: 10 Classic Love.

Lopp 10: 7 Doyouwannaparty (Jim Oscarsson) – 13 Lucky Me Pellini – 8 Något Extra. Outs: 11 Emmylou.

Lopp 11: 10 Athos Race (Åke Lindblom) – 14 Papidoux – 1 Todaysfreshair. 8 Jullan Palema.

V4-spiken

Hakon Von Haithabu (V4-2) har imponerat väldigt hos Robert Bergh och har tre segrar på fyra starter. Vid förlusten fick hästen ett omöjligt lopp i tredjespår, så den dagen var han förlåten att han inte vann. Kim Eriksson kör femåringen för första gången, det mesta talar för att Kim tidigt frontar med hästen och sedan ska segerchansen vara mycket god. Sund spik i omgången som ser relativt lätt ut på förhand!

V5-spiken

Nacrous (V5-4) har vi haft bra rapporter på en längre tid från tränare Troels Andersen, som håller henne som en av hans bästa hästar i stallet. Senast fick hon äntligen visa sitt kunnande då hon vann plättlätt från ledningen. Vi tror på samma scenario denna gång, det känns som att stoet är i bra mental balans för dagen.

Rysaren

Lord Flax (V4-1) fick lopp i kroppen senast på Färjestad och svarade för ett bra lopp, han hade varit före vår tipsetta Mr Creation utan galopp på upploppet. Niclas Benzon håller vi mycket högt och han förstärker i vagnen, den forne hemmahästen kan öppna lite över medel bakom bilen så vi är inne på att sjuåringen tidigt sitter bra på det.

Lopp 1 V4-1. Auto.

2100: 1 Scarlets Mirakel - Kontio J 63615 12,6a. 2 Mr Creation - Johansson P C 51064 12,1a. 3 Sembs Rebir - Balogh M 0d412 13,0a. 4 Valnes Doris - Partanen J 51007 12,9. 5 Swimming Pool - Eriksson K 13d00 13,7a. 6 Yster Brick - Gustafsson T J 04510 12,4a. 7 Lord Flax - Benzon N 4320d 12,1a. 8 Affe Road - Göstasson A 20008 12,7a. 9 Imperator - Andersson M J 10050 12,6. 10 Enge Lincoln - Ohlsson U d5100 12,3a. 11 Mellby Caddy - Moberg K 33301 11,4a. 12 Pointillist - Oscarsson J 53314 12,8a

RANKING: 2 Mr Creation (Per C Johansson) – 11 Mellby Caddy – 3 Sembs Rebir. Outs: 7 Lord Flax.

Mr Creation har två lopp i kroppen och har en bra uppgift framför sig. Hästen är mycket startsnabb och har fyra segrar i ledningen på åtta försök. Han trivs ypperligt i Örebro där han har tre av fyra. Mer passande distans denna gång, kan spåra hela vägen. Mellby Caddy vann i årsdebuten på nytt rekord, segern togs från ledningen och sjuåringen såg läcker ut. Sembs Rebir har gjort det bra hos sin nya tränare Mercedes Balogh, senast på Axevalla avslutade hästen rappt bakom ledande/vinnande Callmeawinner. Lord Flax är mycket grundkapabel och har lopp i kroppen efter ett drygt halvår off från tävlingsbanan. Benzon upp är intressant, loppets outsider!

Lopp 2 V4-2. Auto.

2100: 1 Vida Loca Bi - Haugstad K 12010 13,3a. 2 Whitesocksspirit - Laursen J 61007 14,5a. 3 Hakon von Haithabu - Eriksson K 11011 12,9a. 4 Mr Planner - Oscarsson J 4010d 14,1a. 5 Haveagoodtime - Benzon N 10006 15,0a. 6 Madronjo - Kontio J d0312 14,2a. 7 Maclemore - Strandberg E 60410 14,6a. 8 Red Miles - Widell K 61502 15,6a. 9 B.T.'s Viclando - Erixon L 24565 12,9a. 10 Fairyman - Hultman M 0d031 12,6a. 11 Mega Moon - Wiman J 15dd3 12,9a. 12 Pipe Dream - Söderholm L-Å 02524 13,9a.

RANKING: 3 Hakon Von Haithabu (Kim Eriksson) – 6 Madronjo – 1 Vida Loca Bi. Outs: 4 Mr Planner.

Hakon Von Haithabu har imponerat stort hos Bergh, vid segern näst senast på Chalottenlund visade hästen ruskigt bra inställning som stred till sig segern trots att det kostade mycket att komma till spets från spår åtta. Det mesta tyder på spets i tidigt skede, sedan har vi svårt att se femåringen lägga detta, spik. Madronjo travade 1.13,7 sista varvet senast som tvåa. Hästen är löpärlig och får Jorma Kontio bakom sig för första gången, intressant. Vida Loca Bi var blek i årsdebuten efter en invändig resa. Hon har inte visat startsnabbhet som räcker för att hålla upp innerspåret. Möter hingstar och är i första hand ett platsbud. Mr Planner är härdad i tuffa sällskap och kan överraska.

Lopp 3 V4-3. LD-1. Auto.

1609: 1 Bellflower - Partanen J 20303 13,3a. 2 Lea Chip - Kontio J 35100 12,3a. 3 P.S.Confess - Lindblom Å 06511 12,2a. 4 Digital Extreme - Wiman J 70020 12,0a. 5 Cessna S.S. - Svantesson P-O 71300 12,6a. 6 Global Unprotected - Jakobsson M 11111 12,5a. 7 Inception - Gustavsson K P 60350 12,4a. 8 Hope of Joy - Lindblom M 22331 12,8a. 9 High on Heels - Jansson D 31731 14,1a. 10 Pretty Perfect - Svedlund K 22144 14,3a. 11 Ilikeitlikethat - Johansson P C 540k0 12,3a. 12 Je Reve d'Amour - Söderberg F 00103 13,7a.

RANKING: 6 Global Unprotected (Magnus Jakobsson) – 3 P.S.Confess – 2 Lea Chip. Outs: 8 Hope Of Joy.

Global Unprotected har fem av fem i år och senast vann hästen på V75 från ledningen. Magnus Jakobsson siktar på V75-finalerna på Färjestad i slutet av juni så denna gång blir det skor runt om. Riskerar en tung löpning, men god chans till seger ändå. P.S.Confess har två raka segrar och senast vann han från ledningen via 1.11 sista 800 meterna före V75-härdade Diggerman. Kort distans är en fördel för hemmahästen som bjuder favoriten strid, kan leda hela vägen. Lea Chip är också startsnabb och gör en spännande årsdebut, Jorma Kontio upp direkt ser vi som ett tecken på att det ska tävlas med hemmahästen. Hope Of Joy vann på V86 senast med just Micke Lindblom och fungerade bra med jänkarvagn. Läget är dock trist i detta sprinterlopp.

Lopp 4 V4-4. LD-2. Auto.

2609: 1 Tiramisu Doc - Lindblom Å 21052 15,5a 2 Sissy Face - Jansson R S 2dd07 15,7a 3 Chartbooker - Jansson D 43704 15,3a 4 S.O.S.O'Malley - Hedblom S 2d314 15,7a 5 Le Tortin - Laursen J 04040 16,4 6 Juicebox - Erixon L 55003 15,2 7 Tibbe Lock - Dalborg T 53050 16,2a 8 Albert G. - Partanen J 00431 14,6a 9 Divino - Knutsson K 2d215 15,1 10 Global Taxevation - Dahlman J 73100 15,7 11 Promotion - Lindblom M 36230 14,7a 12 Digital Import - Fromell T 60150 15,9 13 Manontee - Jakobsson M 1111k 15,7a 14 Arms and Legs - Stjernström M 18766 14,1a 15 Lacoeur - Kontio J 2850d 14,3a

RANKING: 13 Manontee (Magnus Jakobsson) – 1 Tiramisu Doc – 9 Divino. Outs: 8 Albert G.

Manontee har inte startat sedan 2016, men detta är en häst lite över det vanliga. Hästen har bara gjort sju starter trots att han hunnit bli sju år gammal, han har aldrig varit sämre än trea och har fem segrar i karriären. Love You-avkomman var fin i kvalet och Magnus Jakobsson pratar väl om honom inför detta. Tiramisu Doc var väldigt bra över aktuell distans senast som knappt slagen av kapable Caesar´s Dream. Divino gör debut över distansen, men styrka finns det i fuxen så vi tror han slutar långt fram i detta lopp. Albert G. vann säkert från dödens på Mantorp, men det är tuffare emot denna gång.

MÅRTEN ERIKSSON