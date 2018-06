Travtips inför Örebros lunchtävlingar torsdag 28 juni

Lopp 1 V4-1

RANKING: 3 Chianti (Björn Goop) – 10 Antonio America – 5 Kinnonna Goj. Outs: 1 Gustavo Boko.

Chianti gjorde bort sig med galopp på Bjerke, näst senast var han inte stort slagen av V75-vinnaren Gento. Bra chans för tidig spets, vi tror fyraåringen tar årets första seger, spikas! Antonio America var positiv senast som tvåa bakom Enjoy The Life, men var inte toppad inför det loppet och kommer säkert vara minst lika bra denna gång. Kinnonna Goj tog fem segrar förra året och har tre lopp i kroppen. Jansson upp och perfekt läge bakom startbilen. Gustavo Boko hade sparat på Solvalla, kan få loppet och Ulf Eriksson förstärker bakom honom.

Lopp 2 V4-2

RANKING: 8 Arch Lane (Jorma Kontio) – 2 Euklid A.T. – 5 Xanthis Brazil. Outs: 9 Rajah Silvio.

Arch Lane har gjort fyra starter och är alltjämt obesegrad. Han har inte startat sedan april, hästen tränar fint inför detta men är aningen trög säger våra rapporter från stallet. Man har testat helstängt i jobb, intressant! Euklid A.T. låter det bra på inför detta, Per Lennartsson har siktet inställt på tidig ledning och sedan vill han köra där. Xanthis Brazil startgalopperade senast, vann överlägset näst senast på Färjestad via 1.13 sista varvet. Kapabel hemmahäst! Rajah Silvio gör en intressant debut för Goop, har inte startat sedan oktober. Bra startrygg bakom Euklid A.T.

Lopp 3 V4-3

RANKING: 6 Bear Abiba (Stefan Olsson) – 9 Pampalo – 11 Monfalcone. Outs: 2 Eastar Rapida.

Bear Abiba blev trött från dödens senast, kort distans passar bra och spåret bakom bilen blev perfekt för henne. Naturlig tipsetta med tanke på vad hon visat i år. Pampalo är härdad i tuff omgivning och har en mycket bra startrygg bakom kvicke Eastar Rapida. Monfalcone har knallform, men spår elva över kort distans gör att det kan bli långt fram. Eastar Rapida är startsnabb och man sätter upp Daniel Olsson, det är ett tydligt tecken på att man vill se honom i ledningen.

Lopp 4 V4-4

RANKING: 5 Hall Of Fame Zon (Björn Goop) – 4 B.B.S Day Dream – 2 Dinjo. Outs: 12 Just Stunning.

Hall Of Fame Zon avslutade fort sista halvvarvet och tog ner ledande Regent d´Inverne senast på Fornaboda. Björn Goop igen, bara tre hästar på startvolten vi blir inte förvånade om Goop tidigt testar mot ledningen. B.B.S.Day Dream vann överlägset från ledningen senast, spår ett är bra men har Goop utvändigt och Björn kan bestämma fyraåringens öde, feelingen är att Goop punktmarkerar honom från start och håller hästen instängd. Dinjo har inte startat sedan februari, hästen är inte så tokig och det står spets i programmet då startsnabbe Mikael J Andersson kör och det bara är tre hästar på startvolten. Kan ta karriärens första seger från spets.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 2 Danilo Brick (Jorma Kontio) – 1 Secret Symbol – 11 Xanthis Darling. Outs: 3 Maxdito Above.

Lopp 6: 3 Hermine Boko (Per Lennartsson) – 7 Enigma Sisu – 10 Easy Pace. Outs: 1 Princess Orlando.

Lopp 7: 11 Van Gils (Kenneth Haugstad) – 3 Lotusamarone – 9 Jet Lini. Outs: 10 Chatwat.

Lopp 8: 5 Au Pair Girl (Per Lennartsson) – 2 Alfredo Sauce – 3 Lingbo Eivor. Outs: 7 B.W.Empress.

Lopp 9: 1 Arnaia (Carl Johan Jepson) – 7 Min Bråten – 15 Baleo Josselyn. Outs: 11 Nassak.

Lopp 10: 10 Athos Race (Åke Lindblom) – 11 Lovely Boy – 5 Alex Ås. Outs: 8 U.R.Amazing.

V4-spiken

Chianti (V4-1) utmanade V75-vinnaren Gento näst senast och vi har mycket bra rapporter på honom inför detta. Perfekt läge bakom startbilen och det luktar tidig ledning. Bra chans att hästen tar årets första seger, sunt singelstreck!

V5-spiken

Athos Race (V5-5) vann ett liknande lopp sist just i Örebro och gjorde det med lätthet och hade mycket sparat. Feelingen är att Åke Lindblom kommit rätt med Zolo Boko-avkomman och att han är i bra fas för dagen. Lång distans ser vi bara som ett plus för hemmahästen.

Rysaren

Euklid A.T. (lopp 2) håller Per Lennartsson relativt högt. Autostart denna gång är ett stort plus för femåringen. Han möter obesegrade Arch Lane och lär inte bli så hårt påpassad av lirarna. Från perfekt läge bakom bilen är det dock givet för oss att varna för honom då han är inmatchad på ett snyggt vis i loppet!

V4-förslaget

V4-1: 3 Chianti. (Res: 10,5)

V4-2: 2 Euklid A.T. 4 Davici, 5 Xanthis Brazil, 8 Arch Lane, 9 Rajah Silvio, 10 Ready K.K.Hall, 11 Baliff. (Res: 12,6)

V4-3: 2 Eastar Rapida, 6 Bear Abiba, 9 Pampalo, 11 Monfalcone. (Res: 3,1)

V4-4: 2 Dinjo, 4 B.B.S.Day Dream, 5 Hall Of Fame Zon, 12 Just Stunning. (Res: 15,11)

Kostnad: 224 kronor.

V5-förslaget

V5-1: alla 12 hästar. (Res: 3,7)

V5-2: 3 Lotusamarone, 9 Jet Lini, 11 Van Gils. (Res: 10,2)

V5-3: 2 Alfredo Sauce, 3 Lingbo Eivor, 5 Au Pair Girl, 7 B.W.Empress. (Res: 9,1)

V5-4: 1 Aranaia, 7 Min Bråten, 15 Baleo Josselyn. (Res: 11,10)

V5-5: 10 Athos Race. (Res: 11,5)

Kostnad: 432 kronor.

Mårten Eriksson