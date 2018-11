Travtipset inför fredagens örebrotrav

Lopp 1 V65-1

1609: 1 Big Boy Blue - Karlsson P, 2 Rob Dyrdek - Svanstedt R, 3 Västerbo Eve - Lihv G, 4 Arctic Don - Carlsson B, 5 Manzano - Kontio J, 6 Digital Import - Fromell T, 7 Ridgehead Ice - Modig T, 8 Mombasa - Lindblom M, 9 Onrush Face - Karlsson C, 10 Deep Pockets - Adielsson E, 11 Hall of Fame Zon - Jepson C J, 12 Digital Box - Karlsson M S

RANKING: 10 Deep Pockets (Erik Adielsson) – 8 Mombasa – 2 Rob Dyrdek

Outs: 5 Manzano

Deep Pockets vann från ledningen på en topptid senast. Treåringen är obesegrad över kort distans (2 av 2) och har även vunnit i Örebro. Ready Cash-avkomman har inlett sin karriär mycket bra, tre segrar på fem starter. God chans trots att han möter äldre hästar och har bakspår över kort distans. Mombasa höll bra som tvåa på Solvalla, kort distans är ett plus för hemmahästen. Lär köras offensivt. Rob Dyrdek vann lätt på Färjestad med mycket sparat, vann spårlotten i loppet. Tränarkörd denna gång. Manzano har lopp i kroppen, alla sju segrar i karriären är tagna i Örebro. Bamsingen är startsnabb och kort distans är en fördel för sexåringen.

Lopp 2 V65-2

1609: 1 Moondance - Mäkinen C, 2 Viktorias Secret - Nilsson K L, 3 Fangiodor - Lindblom Å, 4 My Firstaidkit - Andersen T, 5 Morning Star M.L. - Karlsson M S, 6 J.L.'s Ladybug - Karlsson A I, 7 Certo Cito - Partanen J, 8 Titan Journey - Kontio J, 9 Ligornita - Jepson C J, 10 Pennybridge - Lindblom M, 11 Arndons Avenue - Karlsson C, 12 Honey Chipotle - Hedblom S

RANKING: 8 Titan Journey (Jorma Kontio) – 4 My Firstaidkit – 10 Pennybridge

Outs: 6 J.L´s Ladybug

Titan Journey har bara två starter innanför västen. Sist kördes han till spets i tidigt skede och vann lätt via 1.16 sista 800 meterna. Loppet håller låg klass och vi är helt inne på att offensive Jorma Kontio tidigt spetsar med Donato Hanover-avkomman. Vi spikar! My Firstaidkit är startsnabb och spetsar nog initialt. Kort distans är en fördel för stoet, men vi tror körande Troels Andersen släpper trots kort distans om Jorma kommer tidigt med vår spik. Pennybridge har inlett sin karriär klart godkänt, bra startryggar denna gång borgar för en fin resa.

Lopp 3 V65-3

2100: 1 Love in Vain - Lindblom Å, 2 Realist* - Matzky R, 3 Definitif Launcher - Witasp L, 4 Victory Road - Göstasson A, 5 Lindsay D.E.* - Hirsch F, 6 Wild Pooh Bear - Benzon N, 7 Paradox - Partanen J, 8 S.O.S.O'Malley - Hedblom S, 9 Chilling Star - Sedström A, 10 Yrwing - Wallin T, 11 Milles Madrik - Kontio J, 12 Give Me Five - Lekander L

RANKING: 3 Definitif Launcher (Leif Witasp) – 2 Realist – 11 Milles Madrik

Outs: 10 Yrwing

Definitif Launcher vann från dödens i första starten för Witasp. Den forne hemmahästen vann lätt då och det var imponerande för banan var mycket blöt och krävande den dagen på Rättvik. Bra chans igen från perfekt läge bakom bilen. Realist fick en blytung resa i Sverigedebuten och blev stum sista 300 meterna. Hästen är segervan och ska duga bra i denna konkurrens. Milles Madrik var duktig i somras, men har inte startat sedan juli. Tränare Maria Törnqvist har satt upp Jorma Kontio, det tyder på att hon har hästen i ordning och vill tävla med honom i comebacken. Yrwing är kapabel men osäker, räknas felfri.

Lopp 4 V65-4

2100: 1 Argos Lane - Gustavsson K P, 2 Mightiness - Modig T, 3 Juicebox - Karlsson P, 4 Puketorps Ikaruz - Kern K, 5 Knifetown Lover - Westerholm N, 6 Promotion - Lindblom M, 7 Elvira Gamble - Kontio J, 8 Superman Tour - Nilsson K L, 9 Lovely Flicka - Adielsson E, 10 Tex Ritter - Smith J, 11 Jasmine Coger - Karlsson M S, 12 Takida Trot - Göstasson A, 13 Balto d'Huon - Andersen T, 14 Global Revenue - Carlson L D, 15 Triumf Torp - Gustafsson D

RANKING: 5 Knifetown Lover (Nicklas Westerholm) – 4 Puketorps Ikaruz – 9 Lovely Flicka

Outs: 13 Balto d´Huon

Knifetown Lover står på tur för seger, felade senast från spår ett bakom bilen. Nicklas Westerholm gästar med bara honom denna tävlingsdag. Hästen trivs i Örebro, god chans även från dödens. Puketorps Ikaruz har god form, trivs ypperligt i spets där han har fyra segrar på sju försök. Offensive Kern har med garanti taktiken klar för sig. Lovely Flicka har kapacitet, men är något entaktad och därför vinner hon inte lopp speciellt ofta. Balto d´Huon har form och är obesegrad i Örebro, men det krävs nog överpace för att hästen ska komma till i loppet.

Lopp 5 V65-5

2100: 1 Augusta - Karlsson P, 2 Chapuy - Lindblom Å, 3 Fideli Star - Lindblom M, 4 Cinnamon Prince - Nilsson K L, 5 Occasione Font - Erixon L, 6 Valnes Doris - Partanen J, 7 Twin's Vici Lime - Larsen M, 8 Urgent Call - Andersson O J, 9 Duke of Mearas - Adielsson E, 10 Saint Gerda - Benzon N, 11 Tahiti Journey - Kontio J, 12 Chipen Boy - Widell K

RANKING: 11 Tahiti Journey (Jorma Kontio) – 2 Chapuy – 8 Urgent Call

Outs: 9 Duke Of Mearas

Tahiti Journey vann lätt näst senast efter en vass avslutning och tog ner Fantasy In. Sist hade hon mycket sparat i tuff konkurrens. Trivs med Jorma Kontio (fem segrar på 15 försök) och är obesegrad i Örebro. Tippas trots bakspår och att hon möter hingstar. Chapuy står hårt inne i loppet, men har härdats i tuffa sällskap på slutet. Åke Lindblom låter sugen på att testa i spets. Urgent Call trivs i Örebro och i ledningen. Hästen vann V75 från den positionen i Örebro i maj, men har inte startat sedan juni och kan vara i behov av lopp i kroppen. Dessutom tror vi det är upptaget i front. Duke Of Mearas har lopp i kroppen, förstärks med Erik Adielsson. Bra startrygg bakom Chapuy, detta är loppets outsider.

Lopp 6 V65-6

2100: 1 Jeppas Sputnik - Widell K, 2 Turenne - Andersson O J, 3 Lidaz Katzner - Andersson M J, 4 Christer - Adielsson E, 5 Ove - Karlsson P, 6 Towbar - Jansson T, 7 Singoalla S.I.R. - Benzon N, 8 M.T.Nosler - Kontio J, 9 Running Like Hell - Carlson L D, 10 Forsman - Witasp L, 11 Accolade - Andersen T, 12 June Seven - Jepson C J

RANKING: 11 Accolade (Troels Andersen) – 4 Christer – 1 Jeppas Sputnik

Outs: 10 Forsman

Accolade har svarat för grymma prestationer efter galopp i sina tre senaste starter, hästen är väldigt fartfylld. Första gången med bilstart och bakspår gör att treåringen borde kunna tas iväg lugnt och fint. Mkt högt grundkunnande, god segerchans felfri. Christer gjorde karriärens bästa lopp senast som tvåa efter en bra avslutning. Hästen har mest rutin i loppet, det ska inte underskattas i treåringslopp. Obesegrad i Örebro, bra läge bakom bilen. Jeppas Sputnik travade en topptid senast, kan få loppet. Har varit struken för feber efter förra insatsen, oviss status. Forsman jagar karriärens första seger, kan göra en hel del på egen hand. Skrällbud.

V65-förslaget

V65-1: 2 Rob Dyrdek, 5 Manzano, 8 Mombasa, 10 Deep Pockets. (Res: 1,4)

V65-2: 8 Titan Journey. (Res: 4,10)

V65-3: 2 Realist, 3 Definitif Launcher, 5 Lindsay D.E. 10 Yrwing, 11 Milles Madrik, 12 Give Me Five. (Res: 1,9)

V65-4: 4 Puketorps Ikaruz, 5 Knifetown Lover. (Res: 9,13)

V65-5: 2 Chapuy, 8 Urgent Call, 9 Duke Of Mearas, 11 Tahiti Journey. (Res: 1,4)

V65-6: 1 Jeppas Sputnik, 4 Christer, 10 Forsman, 11 Accolade. (Res: 2,8)

Kostnad: 768 kronor

V4-förslaget

V4-1: 1 Love In Vain, 2 Realist, 3 Definitif Launcher, 5 Lindsay D.E. 10 Yrwing, 11 Milles Madrik, 12 Give Me Five. (Res: 9,7)

V4-2: 5 Knifetown Lover. (Res: 4,9,)

V4-3: 2 Chapuy, 8 Urgent Call, 9 Duke Of Mearas, 11 Tahiti Journey. (Res: 1,4)

V4-4: 1 Jeppas Sputnik, 4 Christer, 10 Forsman, 11 Accolade. (Res: 2,8)

Kostnad: 224 kronor

Spiken

Titan Journey (V65-2) vann senast lätt från ledningen via 1.16 sista 800 meterna. Denne toppstammade fyraåring gör debut med bilstart och över kort distans. Jorma Kontio har respekt med sig och hästen möter beskedligt motstånd. Vi tror finländaren tidigt sitter i spets med Donato Hanover-avkomman och väljer att spika talangen!

Liret

Knifetown Lover (lopp 4) står på tur för seger, sist blev han för peppad från spår ett bakom bilen och felade. Hästen trivs i Örebro och Love You-avkomman kan göra mycket på egen hand. Nicklas Westerholm gästar Örebro bara med honom denna tävlingsdag, det tyder på att han kommer i angeläget ärende. Vi spelar 200 kronor vinnare på hästen och tror han har god segerchans även från dödens.

Rysaren

Yrwing (V64-3) har bara en seger i karriären och det är förvånande. Hästen är väldigt kvick i benen, men har felat bort mycket pengar under sin korta karriär. Fyraåringen har bra startrygg bakom Definitif Launcher och skulle han trava felfritt kan han speeda ner samtliga.

Tips övriga lopp

Lopp 7: 1 East Ender (Carl Johan Jepson) – 9 Optimum Concinnity – 10 Fete du Mont

Outs: 5 Keylor Navas.

Lopp 8: 2 Sicaria (Erik Adielsson) – 3 Ailihphilia – 9 Addiction

Outs: 8 Flow

Lopp 9: 5 Albert G. (Juhani Partanen) – 15 Saga Doc – 3 Dixon

Outs: 1 Golden Road.

Lopp 7. V3-1

2140: 1 East Ender - Jepson C J, 2 Chanel Doc - Andersson O J, 3 Wishing Noon - Jansson T, 4 Media Metan - Partanen J, 5 Keylor Navas - Andersson M J, 6 Askö Winn - Widell K, 7 Kronbruden T.J. - Lindblom M, 8 Judge Peter - Benzon N, 9 Optimum Concinnity - Adielsson E, 10 Fete du Mont - Kontio J, 11 Macaronz - Karlsson M S, 12 Emelie Sisu - Modig T

2160: 13 Filidor d'Odyssee - Lindblom Å, 14 Lovestory - Göstasson A, 15 Turbina C.F. - Eskilsson C

Lopp 8. V3-2

2140: 1 Croquembouche - Larsen M, 2 Sicaria - Adielsson E, 3 Ailihphilia - Jansson T, 4 Miracle of Love - Widell K

2160: 5 Lady Micha - Gorski K, 6 Novene Step - Göstasson A, 7 Bell's Boe - Andersson M J, 8 Flow - Jansson D S, 9 Addiction - Söderberg F, 10 Prunella Wilde - Karlsson P, 11 Karin Arriba - Partanen J, 12 Make It Again - Kontio J, 13 Tove Vingboons - Jepson C J, 14 Jennie Jovalley - Mickelsson L, 15 La Mauresque - Andersson O J

Lopp 9. V3-3

2140: 1 Golden Road - Kontio J

2160: 2 Select Step - Göstasson A, 3 Dixon - Ericsson S, 4 Simb Mean Machine - Gorski K

2180: 5 Albert G. - Partanen J, 6 Flor de Rafaela - Karlsson M S, 7 Impala Zon - Benzon N, 8 Askö Dollar - Andersson M J, 9 Ester Joy - Gustavsson K P, 10 Frida's Daylight - Seppä R, 11 U.B.Cool - Lindblom Å, 12 Elvy Palema - Lindblom M. 13 Disney - Lihv G, 14 Maximum Endurance - Jepson

Mårten Eriksson