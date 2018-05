Veckans live: Livesänd seriefinal med Kif Örebro – dessutom massor med formel 1 från Monaco

Livesändningar

Fredag 25 maj

19.00: Kif Örebro–Lidköping, elitettan i fotboll. Seriefinal!

Lördag 26 maj

12.00: Uppsnack inför Brommapojkarna–ÖSK, allsvenskan i fotboll.

Söndag 27 maj

15.00: Team TG–Rynninge, division 1 norra, fotboll.

Tisdag 29 maj

18.50: Gubbracet. stor löpartävling för herrar i Örebro.

Onsdag 30 maj

18.50: Vårruset, stor löpartävling för damer i Örebro.

Fredag 1 juni

19.00: Rynninge–Syrianska, division 1 norra, fotboll.

Lördag 2 juni

Rally-SM i Askersund.

16.00: Ljusdal–Kif Örebro, elitettan i fotboll.

Liverapporteringar

Onsdag 23 maj-söndag 27 maj

Sporten på plats på Monacos GP, formel 1. Våra utsända rapporterar hela veckan.

Söndag 27 maj

15.10: Monacos GP, formel 1. Med bland annat Marcus Ericsson.

17.30: Brommapojkarna–ÖSK, allsvenskan i fotboll.

Tisdag 29 maj

19.00: Indianerna–Dackarna, elitserien i speedway.

