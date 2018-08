Länsspelarna med i superskräll: ”Är så otroligt stolt över det här gänget”

(+) LÄS OCKSÅ: Volleyfest i 190 ton sand på Järntorget med nysatsande Cavretti: "Superkul med final på hemmaplan"

Det skulle egentligen bara kunna gå på ett sätt. Tjeckien rankat elva i Europa hemma mot Sverige som är 32:a var kort sammanfattat storfavoriter i EM-kvalpremiären. Men svenskorna visade att allt är möjligt.

Tjeckien tog visserligen första set komfortabelt, 25–19, men Sverige svarade direkt med att kvittera efter siffrorna 25–22.

Tjeckien kom dock tillbaka starkt och gjorde processen kort i tredje med siffrorna 25–15. Där och då trodde nog de flesta att hemmalaget skulle defilera till seger. Men åter hade Sverige svar på tal. Via 25–20 tvingades ett femte och avgörande set fram och där var det inget snack. Sverige vann, 15–7, och därmed också matchen med 3–2 i set.

Lagkaptenen, Degerforsbördiga Jonna Wesserfaller var lyrisk efteråt.

– Jag är så otroligt stolt över det här gänget. Det känns helt fantastiskt. Tjeckien gick nog in och trodde att de skulle vinna det här ganska enkelt med 3-0. Men "we proved them wrong". Den största skillnaden idag mellan oss och dom är att vi kommer tillbaka från underläge. Vi slutar aldrig tro på oss själva och jobbar stenhårt på varenda boll. Det är därför vi vinner. En riktig boost för självförtroendet. Vi visar vad vi kan och lyckas spela på vår högstanivå under betydligt längre perioder än tidigare, säger Wasserfaller till förbundets hemsida.

Och snacka om att få en perfekt uppladdning inför nästa match som spelas i Idrottshuset i Örebro på söndag. Då står Estland för motståndet.

– Vi spelade 1-1 i matcher under Silver European League och vann med 3-2 varsin gång. Vi kan väl nästan lova att det kommer bli riktigt tajt den här gången också, så det är upplagt för en publikmatch. Vill man se bra och underhållande volleyboll ska man ta sig till Örebro i helgen. Det bjuds på volleybollfest, säger Wasserfaller som till vardags spelar för finska Kuusamo.

Utöver Wasserfaller finns även fyra spelare från länet i laget: Örebrospelarna Josephine Tegenfalk, Diana Lundvall och Linda Andersson, samt Lindesberg Volleys Lilly Topic.