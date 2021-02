Sportchefen förklarar – därför värvade inte Örebro: ”Är skillnad om man ligger sist”

Det är dagen efter Örebros fina hemmaseger mot Skellefteå, 3–2, och Niklas Johansson är mycket tillfreds. Insatsen var ett styrkebesked.

– Ja, en jäkligt bra match av oss. Vi har visat hela säsongen att vi har en bra högstanivå men nu tycker jag att vi gjorde 60 jäkligt bra minuter. Jag tycker vi styrde spelet hela matchen, säger Johansson.

I måndags var sista dagen före transferdeadline. Det blev en överlag lugn dag för de flesta SHL-klubbar. Örebro var ett av lagen som till slut inte plockade in några nya spelare i sista stund.

En del uppgifter har cirkulerat att Örebro letade in i det sista för att förstärka truppen men det slår Niklas Johansson ifrån sig.

– Dagen var hur lugn som helst. Vi var inte på jakt över huvud taget. Vi känner att vi tror på gruppen vi har.

Ni letade ingenting under måndagen?

– Nej. Har man inte gjort ett bra jobb innan så tar man oftast inget i sista sekunden. Det är skillnad om man ligger sist och verkligen behöver ha in någonting

Han fortsätter:

– Sedan fanns det inte så mycket heller och vi har inte så mycket pengar. Vi hade inte möjlighet att köpa in något dyrt samtidigt som vi tror på det lag vi har. Det fanns ingen anledning att plocka in något. Vi tog ju in Josh Ho-Sang tidigare men anledningen var att han var gratis, annars hade vi inte gjort någonting.

Men någon spelare hade ni väl bordet?

– Nej, nej. Det fanns dåligt med spelare som var av kvalitet, tycker jag. Sedan är det inte direkt så att priset på spelare har sjunkit. Skulle man ha någonting så fick man hosta upp.

Däremot måste de väl ha funnits spelare som inte varit igång som kanske är billigare?

– Ja, ja. Det fanns möjligheter att ta in spelare och som du säger fanns det spelare som inte varit igång. Sedan fanns det några från KHL.

Men inget av intresse?

– Nej.

Om du tittar på truppen, är den inte lite tunn? Vid sidan om på forwardssidan finns det bara juniorer.

– Ja, och de är jäkligt bra. Så där känner vi oss väldigt trygga. I går spelade (Filip) Barklund mycket och vi hade Milton Oscarsson på bänken. Sedan har vi Elias Ekström på dispens i BIK, och där finns också Lukas Pilö. Sedan har vi Erik Norén och Theodor Pistek som är igång i hockeyettan. Man ska inte underskatta juniorerna för de kommer in med en jäkla inställning och vill köra. Det har de visat hela säsongen.

Något mer med nuvarande trupp kan Johansson inte göra, utöver att kalla tillbaka utlånade spelare. Istället är det nu fokus längre fram som gäller.

– Vi håller på att kika på nästa säsong men också att jobba med den befintliga säsongen och försöka gå så långt som möjligt. Det är dagligt arbete som ska göras.

Ni har några utgående avtal. Kommer ni kunna presentera något kring dessa?

– Den frågan behöver du inte ställa något mer förrän efter säsongen för den svarar jag inte på.

Hur ser du på truppläget? Ser det gynnsamt ut?

– Ja, det tycker jag. Men sedan hänger det också en del på hur det ser ut ekonomiskt, säger Johansson.

FAKTA

De har utgående avtal i Örebro Hockey

Ludvig Rensfeldt, Joonas Rask, Robin Salo (lämnar för New York Islanders efter säsongen), Jonathan Andersson, Daniel Muzito-Bagenda, Glenn Gustafsson, Rodrigo Abols.