Spräckte äntligen målnollan – nu hoppas Muzito Bagenda på islossning: ”Kan få ett helt annat självförtroende”

Senaste fyra säsongerna har Daniel Muzito Bagenda, 23, öst in 70 mål för AIK i hockeyallsvenskan, Rochester Americans i AHL, Cincinnati Cyclones i ECHL och Mississauga Steelheads i OHL.

Och ny i Örebro Hockey-tröjan hängde han tre på sex matcher under försäsongen.

Ja, han har nätat var han än varit. Men i SHL har han gått mållös match efter match – tills nu.

I 4–1-segern hemma mot Växjö på torsdagskvällen satte han kvitteringen till 1–1 i powerplay i andra perioden efter att Sakari Salminen, bakom förlängda mållinjen, hittat honom i slottet och Kristian Näkyvä tagit plats framför mål för att skymma sikten för Viktor Fasth. Avslutet var inte världens hårdaste, men välplacerat.

– En halvvariant som vi tränat på, och i dag fungerade den, säger Muzito Bagenda som njöt av att äntligen få spräcka målnollan.

– Klart att det funnits i bakhuvudet hela tiden, att man vill få borta den. Samtidigt har jag försökt prioritera andra saker i spelet, för då kommer målet, och i dag gjorde det det.

En sten som föll från dina axlar?

– Ja, jo, verkligen. Det är ändå nionde matchen som man gått och väntat. Skönt att den är borta nu i alla fall.

Målet kom halvvägs in i andra perioden, efter att Örebro Hockey börjat äta sig in i en match som Växjö dominerade i den första perioden. I tredje var hemmaövertaget monumentalt, och via mål av ett ledningsmål av Mathias Bromé, en ny kasse i powerplay av Näkyvä och en puck i tom bur av Sakari Salminen drog Örebro ifrån till en i slutändan rätt enkel 4–1-seger. Växjö fastnade i sarghörnen och hade bara två skott på mål sista tolv minuterna.

– Vi var lite på hälarna i första, vi var inte riktigt med och hela tiden ett steg efter. Men sedan ryckte vi upp oss. Vi hade ett snack i periodpausen om att vi måste höja oss, framför allt i de små detaljerna: Att få stopp snabbare och att kunna vända spelet på dem. Och det gjorde vi i andra. Därifrån tog vi över, och sista 40 ägde vi hela matchen, säger Muzito Bagenda.

Hur fungerar det att slå på till andra perioden när man inte är med från start?

– I dag var det en helhjärtad laginsats. Vi gav oss fan på att vi skulle vara bättre sista 40. Det är mentalt också, att kunna vända på det, och i dag gjorde vi det riktigt bra.

Segern var Örebros tredje raka med stora siffror – samtliga dessutom på hemmaplan, inom loppet av åtta dagar. Förra veckans 6–1 mot Brynäs och 5–1 mot Skellefteå följdes alltså upp med 4–1 mot Växjö.

– Vi gör det vi pratat om: Försöker vara starka i egen zon, få stopp i spelet snabbt, inte ge motståndarna så många lägen att komma in i slottet. Det är därför vi kan hålla nere målen bakåt. Och så har vi Dominik (Furch) som förmodligen är ligans bästa målvakt, det hjälper ju, säger Muzito Bagenda.

På lördag väntar fjärde raka hemmamatchen för Örebro, som nu är uppe på femte plats i SHL-tabellen. Då mot nykomlingen Oskarshamn som förlorat fem raka matcher, bland annat 12–0 borta mot Färjestad i lördags. Risk för underskattning?

– Nej, det tror jag inte. Det är som alla andra matcher, de har bevisat sin klass innan. Vi ska spela precis som vi gjorde sista 40 i dag, men i 60 minuter i stället, säger Muzito Bagenda.

Tror du att det kan lossna för dig nu när du fått göra första målet, att det blir fler av bara farten?

– Jag hoppas det, jag ska fortsätta att skjuta precis som jag gjort innan det här målet också och förhoppningsvis kan man få ett helt annat självförtroende i lägena nu.