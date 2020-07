Spräckte ÖSK:s målnolla och blev matchhjälte: ”Skönt med tanke på hur det var förra året”

Det har varit något av en följetong, ÖSK:s oförmåga att hitta målet hemma på Behrn arena. Två 0–0-matcher och en förlust, 0–2. Griller i huvudet hos ÖSK-spelarna? Svar nej.

– Ska jag vara ärlig så är det där inget vi alls har pratat om. Det är mer ni som gillar att prata om sådant (skratt). Vi vet att vi kommer att göra mål förr eller senare, bara en tidsfråga. Så länge vi jobbar hårt så kommer att lossna till sist, säger Mehmeti.

Det gjorde ju det till sist. Drygt en timme in, i 61:a minuten, var det just Agon Mehmeti som på ett mycket vackert sätt skickade in ett volleyskott i straffområdet, näst intill felvänd på passning från Johan Mårtensson som tog hand om en andraboll efter en hörna. ÖSK:s första mål på Behrn arena den här säsongen, det krävdes totalt 331 minuter innan nollan spräcktes.

Målet skulle bli matchens enda.

– Jag får en bra träff. En klockren träff, om man säger så. Det satt skönt. Jag avvaktade lite på bortre och ”Mårten” slog ett väldigt fint inlägg. Jag väntade in bollen och det var bara att trycka till den.

Mehmetis andra mål för säsongen, skåningen som anslöt i fjol men som aldrig kunde starta utan fick nöja sig med inhopp på grund av skador. I år är han skadefri och har fått starta fem av sju matcher.

– Det känns jättebra. Jag mår väldigt bra och det är skönt med tanke på hur det var förra året. Det är mer en lättnad nu att jag kan spela och bidra och hjälpa till.

En lättnad också att vinna?

– Lättnad, ja vad ska jag säga? Det är alltihopa egentligen. Efter så hårt arbete är det alltid en lättnad efter att man vunnit. Jag tycker vi jobbat hårt i de tidigare matcherna men jag har saknat lite att vi inte tagit risker. Vi spelar för mycket i sidled och vågar itne riktigt spela framåt. I dag tar vi riskerna. Vi tänker inte så mycket utan ska bara framåt. Vi har ett par lägen i första halvlek och även i andra där vi också gör målet. Jag är glad att vi vågar spela i dag.

Varberg stack upp efter målet för att få till en anstormning och forcering men ÖSK höll tätt och höll tredje raka nollan på hemmaplan.

– Jag tycker vi har bra koll. De har några målchanser men överlag har vi de hetaste chanserna, speciellt i första. Helhetsmässigt tycker jag att vi gör det väldigt bra i en på förhand svår match.

Just att Varberg gått överraskande bra och att ni kanske inte vet så mycket om dem?

– Nej, exakt. Man har inte så bra koll på dem så det är skönt att vinna. Det har som sagt varit lite frustrerande att vi inte vågat spela framåt men jag har aldrig varit orolig. Vi har kvaliteterna. Vi är ett lag som ska våga ta risker och vi måste fortsätta med det. Nu får vi självförtroende av att få vinna hemma och göra mål. Det är bara att köra, inte mycket att tänka på.

Härnäst väntar säsongens hittills kanske största utmaning när serieledaren Norrköping väntar på bortaplan på torsdag.

– Kul att få möte ett topplag. Gäller att ta ny energi och våga, som jag sa tidigare. Vi ska våga, det är inga konstigheter.

Matchfakta

ÖSK–Varberg BoIS 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (61) Agon Mehmeti

Varningar, ÖSK: David Seger. Varberg: Robin Tranberg, Hampus Zackrisson, Anton Liljenbäck.

Domare: Kristoffer Karlsson

ÖSK: Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Johan Mårtensson, Nahir Besara – Jack Lahne (ut 80), Robin Book, David Seger – Agon Mehmeti (ut 67)

Ersättare: Gustav Leijon, Arvid Brorsson, Erik Björndahl (in 67, ut 88), Dennis Collander (in 88), Jake Larsson (in 80), Simon Amin, Hussein Ali

Varberg: Stojan Lukic – Joakim Lindner, Jon Birkfeldt, Hampus Zackrisson (ut 75) – Anton Liljenbäck, Luke Le Roux (ut 90), Albert Ejupi (ut 70), Adama Fofana (ut 70) – Robin Tranberg, Alexander Johansson (90), Gustaf Norlin

Ersättare: August Strömberg, Jesper Modig (in 75), Albin Winbo (in 70), Astrit Selmani (in 70), Alibek Aliev (in 90), Erion Sadiku, Keanin Ayer (in 90)