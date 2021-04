Sprickor i taket orsakade stängning – Missionshuset nu renoverat: ”Ska utvecklas och bli ett kulturhus”

Mycket har hänt inne i missionshuset sedan september 2019. När Vinöns Kultur- och hembygdsförening upptäckte sprickor i innertaket valde de att stänga med omedelbar verkan. Det var i så dåligt skick att det kunde rasa. Och det gjorde det också vid ett senare tillfälle.

– Det kunde ha hänt en hemsk olycka, säger Birgitta Åberg Andersson ordförande i Vinöns Kultur- och hembygdsförening som är tacksam att de tog beslutet i rätt tid.

Det dröjde innan renoveringen kunde dra igång. Föreningen sökte bidrag hos Landsbygdsnämnden, men de fick skriva om sin ansökan några gånger innan de fick drygt 350 000 kronor.

– Det hade inte gått utan de pengarna. De räckte till ett nytt innertak, isolering och målning av taket. Utöver det har vi satsat egna pengar på att måla väggarna och byta ut allt det elektriska. Vi har fått ny elarmatur och nya element, säger Birgitta.

Under annandag påsk arrangerades en invigning under coronasäkra former. Trots det plötsliga väderomslaget kom det uppskattningsvis 25 personer utspritt under dagen för att se resultatet.

– Jag är nöjd med renoveringen. Jag var en av dem som sa wow. Man slås av det tekniska när man kommer in. Jag tycker att det har blivit en varmare atmosfär. Nu är det skönare i rummet både med belysningen och isoleringen, säger Mikael Schmidt kyrkoherde i Asker-Lännäs pastorat.

Birgitta håller med.

– Det blev finare än jag hade förväntat mig. Folk var väldigt glada, positiva och tacksamma under återinvigningen. Jag tycker det var extra roligt att de äldre deltog. Det kändes så fint. De har ju tillbringat många tillfällen i missionshuset och har minnen därifrån, säger Birgitta.

Innan folk fick kika runt inomhus hade Catrine Neiler, som har ingått i inredningsgruppen, fått i uppdrag att knyta ihop de blå banden tillsammans med kyrkoherden Mikael. Det skedde utanför byggnaden. Det var lite speciellt för Catrine då hennes morfars farfar Johan Hedin var ordförande i Vinöns församling 1908.

– Att de knöt banden, och inte klippte dem, var för att symbolisera den äldre och den yngre generationen och det fortsatta samarbetet och utvecklingen mellan Vinöns Kultur- och hembygdsförening och kyrkan, berättar Birgitta.

I det uppfräschade missionshuset spelades livemusik på bland annat ett elpiano som kyrkan lämnade i gåva samma dag. Ute på skolgården, som ligger tvärs över vägen, bjöds det på kaffe och kaka. För styrelsen och medlemmarna har renoveringen blivit en nystart och en nytändning.

– Det är verkligen roligt att vi har kommit så här långt nu i arbetet. Vi är inte klara än, säger Birgitta.

Hon har varit drivande i projektet tillsammans med kassör Mariann Karlsson och Peter Kumlin som är en aktiv medlem. Föreningen har en arbetsgrupp som tar fram idéer på hur missionshuset ska utvecklas i framtiden. Målet är att dra in vatten och avlopp och bygga en handikappanpassad toalett.

– Vi måste ta vara på idéerna och marknadsföra missionshuset. Kyrkan kommer fortsätta att hyra av oss, men det här ska även utvecklas och bli ett kulturhus, säger Birgitta.

Missionshuset har funnits i 135 år och har använts aktivt av förfäderna.

– Och fortsättningsvis ska detta hus förena olika goda saker. Huset är en stolthet för Vinöborna, säger Mikael.

Det byggdes 1886 när frikyrkan inte längre fick hålla sina gudstjänster i skolbyggnaden.

– Vinöns Kultur- och hembygdsförening fick ta över huset år 2006 av Lännäs församling, som i sin tur hade fått det av de få medlemmar som var kvar i missionsförsamlingen. De orkade inte längre ta ansvar för huset. Nu är det viktigt att det får finnas kvar som samlingslokal året runt, säger Birgitta.