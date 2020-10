Springsteen: ”De flesta dog väldigt tidigt”

Journalister från olika delar av världen är uppkopplade i ett Zoom-möte med den amerikanska rockstjärnan. Men inte ens videosamtal med "The Boss" sker utan trassel. Webbkameror ska krånglas på, mikrofoner stängas av och personer med Zoom-namn som bara består av siffror måste identifiera sig.

Själv loggar Bruce Springsteen in från ett enormt rum med tjocka träpaneler. I bakgrunden står ett mixerbord, gitarrer och basgitarrer. Han är iklädd en rejäl skinnjacka och under den en svart t-shirt. Frisyren är vältrimmad.

Den 23 oktober släpps Bruce Springsteens nya album "Letter to you", som han började skriva 2019 efter ett besök hos en döende vän.

– Han och jag var de sista två medlemmarna som fortfarande var vid liv från mitt första band. Han dog några dagar efter att jag träffade honom, säger Bruce Springsteen, och fortsätter:

– De flesta dog väldigt tidigt, och jag började skriva med det som grund. Jag refererade till incidenter från när jag var 14 år och fram till i dag. Skivan sträcker sig över en lång tid.

Den handlar om hans första band, hans nuvarande, och allting han har lärt sig däremellan.

– Jag insåg att jag skulle skiva om rockmusik och hur det är att vara i ett rockband, hur det är att ha en lång konversation med sin publik och hur ett långt liv som musiker känns. Hur det känns att förlora sina vänner medan tiden går.

Den första låten fick titeln "Last man standing" och därefter gick skrivandet i en rasande takt. På "Letter to you" finns även tre låtar som blev till redan på 70-talet.

– De var där mitt sinne var när jag var 22, jag kunde gå tillbaka och hitta den rösten. Samtidigt har jag byggt upp en kraft och ett intellekt under åren som man kan lägga till som krydda i musiken, säger han.

Bruce Springsteen skrev den nya musiken med The E Street Band i åtanke och tillsammans rev de av skivinspelningen live hemma i Springsteens studio i New Jersey. Fem dagar skulle det ta, på fyra var de färdiga.

På TT:s fråga om hur soundet påverkas av att spela in skivan live direkt i studion, säger han:

– Du får en fräschör och en spontanitet som inte behöver återskapas vid ett senare tillfälle, det är bara där naturligt. Det var delar av skivan där arrangemanget tog fart och började skriva sig självt, säger han.

I samband med albumsläppet kommer även filmen "Bruce Springsteen's letter to you" om albumprocessen - en blandning mellan en dokumentär och en konstfilm, som rockstjärnan själv beskriver det.

Planen var att Bruce Springsteen och hans E Street Band skulle ge sig ut turné under nästa år med det nya albumet, men det satte pandemin stopp för. Rocklegendaren fyllde dessutom 71 år för snart tre veckor sedan och tillhör riskgruppen.

– Man kan se i filmen hur redo vi är att dra ut på turné, vi gratulerar oss själva för hur bra turnén kommer att bli, utan att veta att det inte kommer att bli någon. Vid den här tiden brukar vi göra oss redo för turné, så det är en stor förlust. Men skivan kommer ut och i filmen får man se bandet spela, vi gör vårt bästa för att hitta ett sätt att lindra frustrationen, säger Bruce Springsteen.

Fakta: Bruce Springsteen om...

...valet i USA

– Donald Trump kommer att förlora, du hörde det här först! Joe Biden kommer att vinna och den långa nationella mardrömmen - jag vet inte om den kommer vara över men han kommer att försvinna. Jag tror att USA kommer att hållas samman som en förenad nation, oavsett spänningar och olikheter bland delar av befolkningen, säger Bruce Springsteen på en fråga från en norsk journalist.

Fakta: Bruce Springsteen

Bruce Springsteen föddes 1949 i USA. Han skivdebuterade 1973 med "Greetings from Asbury park, NJ" och fick sitt genombrott med den tredje lp:n "Born to run" 1975. Under 1980-talet blev han tillsammans med kompbandet The E Street Band en av rockens största stjärnor med albumen "Born in the USA" 1984 och samlingsboxen "Live 1975-1985" som kom 1986.

Bland hans övriga skivor finns "Darkness on the edge of town" (1978), "The river" (1980), "Nebraska" (1982), "The ghost of Tom Joad" (1995), "The rising" (2002), "Working on a dream" (2009), "Wrecking ball" (2012), "High hopes" (2014) och "Western stars" (2019).

Nu är han aktuell med albumet "Letter to you".

Sofia Sundström/TT