Sprittjuven togs på bar gärning – låstes in i Makeriets dryckesförråd: ”Polisen fick gå ut via köket för att inte skrämma folk”

Tjuven slog till mitt under middagssittningen på krogen Makeriet i Örebro.

Han kom dock inte så långt. I flykten lyckades en anställd få stopp på mannen som motades in i ett förråd – där han låstes in tills polisen kom på plats.

– Jag stod och höll för dörren och hörde hur han rumlade runt därinne, säger krögaren Pehr Hagerius.