SSL-flytten bekräftad – så var spelet bakom Lillånstjärnornas övergång: ”Har gått lite väl snabbt”

Under förra veckan rapporterade NA om Sirius intresse för Lillåns viktiga radarpar bestående av Isak Palmén och Filip Gillberg. Och under tisdagen kunde NA avslöja att övergången var klar. Det bekräftade sedan Lillån på sitt Instagramkonto under onsdagen.

– Det känns roligt och spännande. Det är en kul utmaning, säger Palmén.

– Jag har haft lite kontakt med andra klubbar, men det har inte varit något som har varit värt att ta steget för. Jag har varit inställd på att spela i Lillån tills nu.

Vad var det Sirius kunde erbjuda som andra klubbar inte gjort?

– Det var hur de såg mig som innebandyspelare och deras helhetslösning och rollen i laget. Det var många delar som gjorde det mer intressant.

Inte minst att få göra resan tillsammans med kompisen och radarpartnern Filip Gillberg.

– Självklart. Det är lättare att ta steget om man har med sig någon. Det var ganska avgörande ändå att få göra det tillsammans med Filip. Det är extra kul.

19-årige Palmén har tillhört Lillån hela sin karriär och var under vintern lagets poängbästa spelare med sina 46 (22+24) poäng på 21 matcher. Under säsongen fick han också chansen att prova på SSL-spel när han gjorde fyra matcher hos Växjö under dubbellicens.

– Jag tycker det var svårt att komma in i ett nytt lag bara sådär, så jag fick kanske inte någon riktigt bra bild. Klart jag lärde mig lite, men det blir roligare att få börja säsongen med ett lag och inte bara hoppa in mitt i.

Flytten betyder också att Isak Palmén för första gången får chansen att ställas mot sin storebror Simon Palmén som under tisdagen förlängde sitt kontrakt med Linköping.

– Det ska bli väldigt kul. Det skiljer ju ändå sju år mellan oss, så det blir första gången jag får den chansen.

För Lillån innebär tappet av duon en hård smäll.

– Det går inte att sticka under stol med att de var två av våra viktigaste spelare och att de är otroliga talanger. Men nu får andra spelare ta större ansvar och vi har duktiga juniorer som vi tror på, säger sportchefen Jens Karlsson.

Klubben hade också räknat med i spelarna i nästa års trupp, framförallt Gillberg som hade kontrakt med klubben. Nu får klubben istället inleda ett arbete med att försöka hitta ersättare.

– Vi sitter ganska lugnt ändå, men det är klart att vi måste leta för att få in något som kan täcka för förlusten. Sen är det svårt att få in spelare av den kalibern just nu, men man vet aldrig, det kan komma en skänk från ovan.

Hur gick förhandlingarna?

– Det har väl gått lite väl snabbt tycker jag. De visade ett sent intresse och vi hade räknat med dem. Men nu har det ju varit en förhandling och vi är överens.

Vad menar du med att det gått lite väl snabbt?

– Nu blev det lite pang på och försäsongen börjar nästa vecka. Vi hade gärna haft det här klart tidigare och det får vi ta lärdom av.

Hur tror du att de kommer att klara sig i SSL?

– Det är svårt att säga. De ville testa vingarna och vi är jättestolta. Jag hoppas att Sirius vågar satsa på dem, så att de inte kommer dit och får spela i tredjelinan eller fjärdelinan. Får de förtroende och tillit är jag övertygad om att det kommer att gå jättebra.

Hur ser det annars ut med truppbygget för er del?

– Vi kommer att komma ut med förlängningar förhoppningsvis den här veckan. Sen har vi lite pejl på spelare utifrån. Vi hoppas kunna presenter något ganska snart.