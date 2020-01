Stammis kostar småkundernas bonus

Hej då kortpris, välkommen stammis, säger ICA. Verkar det innovativt? Spännande? Välkomnande?

Lite kompiz, kramiz, vänniz?

NÄ, speciellt inte som när man i media (inte i något personligt meddelande) får läsa att största skillnaden är att det är blir än svårare att få bonuscheckar. Tidigare tickade bonusen på, krona för krona, när bonusen uppnådde 2500 kr så fick jag en rabattkupong på 25 kr. Men, inte med nya ”tjäna, tjäna kompiz”, nu tickar ingen bonus på, den räknas bara på en månad i taget, det vill säga den nollställs var månad, så de månader du inte handlar så mycket så stryks bonusen helt. ”tjäna, tjäna, hallo, hallo, du vara min kompiz, speziell price for you, my friend”.

Nä, tror inte det ICA, att byta namn och ta bort bonus för ozz zmåkunder och det med ett infantilt språkbruk. Nä, tack ICA, nu väljer jag inte er till kompiz om jag inte zå måzte.

”Speziell price is not mine price”

Örebro