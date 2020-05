”Står verkligen på tur för seger” – så var söndagens Fornabodatrav

V5-fakta

Rätt rad: 11-3-11-2-5

5 rätt: 733 kronor.

Omsättning: 198 648 kr.

Antal system: 8 734.

V4-fakta

Rätt rad: 11-2-5-5

4 rätt: 2 098 kronor.

Omsättning: 151 996 kr.

Antal system: 4 195.

V3-raden: 5-5-3

Utdelning: 725 kr.

Tummen upp: Kinky Boots kan vara i Derbyhäst, fyraåringen fick en fin resa av Claes Sjöström i andra par utvändigt. När han skickade på långsidan gick det undan värre. Brad de Veluwe-avkomman travade 1.13,2 sista varvet och 1.12 sista halvvarvet och vann överlägset. Claes har kört hästen sex gånger och vunnit fyra gånger med honom.

Tummen ner: Marrakesh har alltid varit en surrhäst och inledde sin karriär med massa raka segrar. Det var positiva rapporter på honom inför årsdebuten och första starten som valack. Timo Nurmos femåring floppade dock rejält och mäktade bara med 1.13,2 sista varvet trots en fin resa.

Dagens kuskprestation: Jonathan Bardun var resolut och forcerade Golden Guard till ledningen dryga varvet från mål, det draget skulle visa sig bli vinstgivande. Fyraåringen vann lätt på nya rekordet 1.14,4 auto över medeldistans och travade 1.12 sista halvvarvet med lätthet. Fräck styrning av unge Bardun som vi sätter stora plus för.

Barfota gav effekt: Lima Mermaid travade barfota runt om för första gången i år, hon drog undan i ledningen och öppnade första halvvarvet efter 1.08,4 och första varvet efter 1.10,7. Stoet vann lätt på nya fina rekordet 1.12,3 auto över kort distans och tog årets första seger tillsammans med sin tränare Oskar J Andersson.

Trivs i Sverige: Morris imponerade i Sverigedebuten och vann från dödens i Örebro. Fyraåringen var lika bra under söndagen när han via en visslande avslutning nosade ut en tapper Enge Eros.

Obesegrad med Jorma: Fyraåriga stoet Chicharita gjorde årsdebut och vann bekvämt från ledningen. Jorma Kontio som körde henne fick öppna första varvet efter beskedliga 1.20. Finländaren körde 1.15,1 sista varvet med Andover Hall-avkomman som han är obesegrad bakom, alla tre segrar är tagna från spets.

Lira nästa gång: Västerbo Highscore har gjort två fina lopp i rad och står verkligen på tur för seger. Sjuåringen gick fort över upploppet och tog in mycket på vinnande Aramis Amok, intrycket gillades och snart sitter hästen där. 1.10,2 sista halvvarvet i spåren hade vi på hästen.

Citatet: ”Det är en grym kapacitet i honom”. Claes Sjöström påtagligt nöjd efter segern med fine Kinky Boots.

Lopp 1

1. Select Dream 18,1 (10,58) Djuse M A 2. Tommy Jovalley 18,1 (8,93) Jansson T 3. Noisette Rock 18,1 (35,23) Laursen J 4. Cutie Käbb 18,8 (6,81) Haugstad K 5. Svartsångs Missie 18,2 (22,44) Andersson M J 6. Red Hot Roadster 19,9 (2,06) Dahlman J 7. Hashtag 19,6 (39,77) Gorski K 8. WhenLoveTakesOver 20,0g (95,50) Persson J Å

Opl. Super Hörsta 19,7 (38,03). Chasmin Jawea 19,8 (47,88). Mando Diao 21,1g (49,04). Niras Bellatrix 22,2g (60,07). Catchy 22,5g (60,89). Lovestory d6g (8,71). Fokker S.S. dug (57,99)

Vinnare: 10,83.

Plats: 2,89-2,54-7,18.

Tvilling: (3/12) 36,08.

Trio: (3-12-10) 3104,08

Lopp 2

1. Maja Tooma 16,2 (9,60) Ivanov J 2. Silver and Gold 16,3 (6,65) Djuse M A 3. Arnie's Fighter 16,8 (25,18) Aarum D 4. Ildiko 17,0 (55,82) Dahlman J 5. Anything Goes 17,1 (18,13) Forss M 6. Berra Bus 17,1 (37,16) Eriksson K 7. Concrete Artist 17,2 (9,64) Hamberg M

Opl. Maxtime 18,8g (6,43). That's it 23,0g (16,38). Estelle Avenue ug (4,67). Nidalee u (40,23). Olimp dug (4,46)

Vinnare: 9,60.

Plats: 3,13-2,09-6,86.

Tvilling: (1/9) 23,22.

Trio: (9-1-6) 1118,26.

Lopp 3

1. Kinky Boots 14,7 (1,73) Sjöström C 2. Viktor Danoi 16,4 (20,68) Karlsson P 3. Moonlight Black 16,5 (10,46) Korpi H 4. First Wild 16,5 (44,99) Danielsen K 5. Spotlite Son M.L. 16,1 (129,95) Haugstad K 6. Outlaw Pete 16,1 (63,17) Hedblom S

Opl. Allowable 16,1 (18,10). Skinny Dipping 16,9 (59,38). St No More War 16,8 (6,90). Mackmyra L.A. 18,5 (58,75). Girlpower Sisu dug (5,66)

Vinnare: 1,73.

Plats: 1,19-4,42-2,83.

Tvilling: (3/11) 16,67.

Trio: (11-3-5) 226,80.

Lopp 4

1. Chicharita 17,5 (2,11) Kontio J 2. Endwithastar 17,6 (17,87) Silvén J 3. Talos 18,0 (7,90) Haugstad K 4. Ingesson 18,3 (12,15) Djuse M A 5. Running Coktail 18,6 (23,53) Söderberg F 6. Beat the Beast 18,8 (54,34) Lönn L 7. Occasione Doc 19,4 (64,65) Andersson M J

Opl. Denver Brick 20,0g (19,30). Dreamonspirit 20,1g (28,98). Beanie Farin 20,4g (39,13). Esprit d'Inverne 21,4 (31,28). Cuenca d8g (4,54).

Vinnare: 2,11.

Plats: 1,48-5,56-1,77.

Tvilling: (3/9) 16,29.

Trio: (3-9-8) 116,34.

Lopp 5

1. Golden Guard 14,4 (3,76) Bardun J 2. Upcoming Artist 15,0 (4,17) Anderberg R 3. Lets Go Again 15,3 (24,31) Fironova J 4. One Direction 15,4 (12,52) Österdahl J 5. Ivan 15,5g (17,91) Högberg O 6. Raj's Oh Lord 15,6 (5,22) Lindblom M 7. Joy Frances Boko 16,5 (5,83) Eriksson M

Opl. Heartbomber 16,5 (162,00). Diego Simoni 16,9 (26,86). Almostunreal 17,1 (35,33). Vapour Trail 17,1 (19,34). Splendid Jovijal ug (100,66).

Vinnare: 3,76.

Plats: 1,35-2,15-5,38.

Tvilling: (3/11) 9,20.

Trio: (11-3-7) 239,98.

Lopp 6

1. Morris F.I. 15,2 (5,05) Utala J 2. Enge Eros 15,2 (4,50) Jansson T 3. Swift Diva 15,3 (11,16) Djuse M A 4. Super Class C.H. 15,5 (23,87) Djuse M E 5. Chevy to the Levy 15,5 (46,17) Haugstad K 6. Glide Devie 15,6 (6,57) Kylin Blom O

Opl. Philip S.F. 15,8 (134,17). Joker Boko 15,9 (3,36). Topover 16,0 (24,71). Heavy Duty 16,2 (76,41). Julita Express 16,3 (12,41). Anton Frontline 17,0 (72,06).

Vinnare: 5,05.

Plats: 1,27-1,80-2,89.

Tvilling: (2/4) 14,33.

Trio: (2-4-5) 172,84.

Lopp 7

1. Aramis Amok 14,0 (9,28) Österberg S 2. Västerbo HighScore 14,1 (4,30) Djuse M E 3. Grinnebys Orion 14,2 (28,97) Wickström J 4. Cinnamon Prince 14,3 (97,29) Nilsson K L 5. Captivate 14,3 (21,59) Nurmonen I 6. Marrakesh 14,3 (2,18) Kontio J 7. Västerbo RealWorld 14,3 (56,28) Andersson M J

Opl. Dennis de Castella 14,4 (4,77). Tyko Marje 14,4 (76,38). Drive Launcher 15,9 (28,83). Super Photo Bood 16,0 (71,11). Struken: Assumetoberich.

Vinnare: 9,28.

Plats: 2,23-1,19-3,82.

Tvilling: (5/12) 10,91.

Trio: (5-12-9) 203,33.

Lopp 8

1. Lima Mermaid 12,3 (2,13) Andersson O J 2. Unico Broline 12,5 (4,83) Jakobsson M 3. Al's Orlando Boy 13,0 (24,14) Sjöström C 4. Such a Knight 13,2 (14,45) Forss M 5. Wirano Chip 13,2 (25,15) Jansson T 6. Vanity Blast 13,4g (11,28) Karlsson P 7. True Vision 13,6 (9,70) Erixon L

Opl. On the Line 14,1 (9,84). Che Boko 18,2g (26,85). Missing the Blues 18,4g (45,28). Struken: Calvados In. I'm a Keeper.

Vinnare: 2,13.

Plats: 1,30- 1,90-3,30.

Tvilling: (5/10) 4,94.

Trio: (5-10-8) 64,33.

Lopp 9

1. Bellflower Wine 16,2 (3,43) Forss M 2. Krakas 15,5 (5,52) Djuse M E 3. Sweet Carolina 15,6 (42,22) Nurmonen I 4. Francisfromheaven 16,3 (14,42) Ulriks.-Siminski M 5. White Witch Doc 15,6 (52,74) Djuse M A 6. Hera Eck 16,4 (4,28) Andersson O J 7. Witty 16,4 (22,62) Bood A 8. Perfect Beauty 16,5 (28,15) Tångring E

Opl. Symphonie Teemer 15,9 (11,32). Mariah's Baby K.V. 16,7 (10,58). Bloody Valentine 16,8 (232,29). Svartsångs Annie 17,1 (67,47). Red Alert W.F. 17,1g (32,73). Grazia Greenwood 18,0 (29,33). Rally Carin 18,4 (75,76).

Vinnare: 3,43.

Plats: 1,59- 2,21-8,72.

Tvilling: (3/14) 11,21.

Trio: (3-14-15) 546,43.

MÅRTEN ERIKSSON