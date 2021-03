Statistik för funktionsvariationer kan stärka offentlig ekonomi

Att införa en allomfattande statistik om funktionsvariationer i samhället kan stärka den offentliga ekonomin och leda till att säkra statsbudgetens finansieringen av en mycket och viktig del av välfärdssektorn. En fungerande välfärdssektor är alltid viktig men den kan även vara livsavgörande under coronapandemin. Visst är det så att mycket inom välfärdssektorn, exempelvis skolan, finansieras av kommunalskatten (skatt som tas kommunalt och regionalt och går bland annat till skolan, omsorg och vård) men har staten fått bättre finansiell styrka så kan staten rikta ekonomiskt stöd till kommuner och regioner.

Om vi har gällande statistik över individer med funktionsvariationer skulle vi bland annat kunna rikta och finansiera insatser inom arbetsmarknaden och utbildningssektorn för individer med funktionsvariationer samt satsa resurser på att förbättra på deras arbetsvillkor, arbetsmiljö samt utbildningsmiljö.

Det är här populationsstatistik som innebär att man samlar in all önskad information om en viss grupp i samhället kan bidra till samhälleliga vinster. Att införa populationsstatistik om funktionsvariationer kan leda till att främja dessa målgrupper så att de kommer till den reguljära arbetsmarknaden. Behjälplig information är bland annat ålder av personer i målgruppen, kommunen där de bor samt typ deras av funktionshinder. Statistiken kan med fördel samlas in och sammanställas av SCB.

Ahmed Cherif

student i nationalekonomi och statistisk på SU