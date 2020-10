Statslöse Mohamad, 73 år, ska utvisas – men kan inte återvända: ”Ska de skicka mig rakt ut i kosmos?”

Mohamad Musa går varje tisdag och torsdag till en frikyrka på ett industriområde i Örebro. Där kan han få mat som livsmedelsbutiker skänkt. Någon dag i veckan går han också till Stadsmissionen. Så hankar han sig fram. Sover gör han hos bekanta. Han byter ofta, det blir någon natt här, en annan där. Ibland är han tvungen att övernatta nere i kulvertarna på stationen.

Enligt Migrationsverket ska han lämna Sverige. Han ska tillbaka till Gaza. Men Mohamad Musa kan inte se hur det ska gå till.

– Vart ska de skicka mig? Rakt ut i kosmos, säger han och ler lite uppgivet.

Mohamad Musa är palestinier, statslös står det i Migrationsverkets papper. Han kommer från Gazaremsan. Han arbetade som ingenjör och var politiskt aktiv på vänsterkanten i sitt hemland. 2003 flydde han till Sverige.

– Jag hade politiska problem, förklarar han på engelska. Jag var medlem i ett kommunistiskt parti. Jag är mot terrorism och mot religiös extremism och hamnade i konflikt med Hamas. Jag är också i konflikt med den israeliska sidan. Jag var tvungen att ge mig av.

Mohamad var då skild. Han har inga barn. Kvar i hemlandet finns några få släktingar. Mohamad sökte asyl i Sverige. Han har sedan dess sökt asyl tre gånger till. Han har bott på olika flyktingförläggningar i Norrland. För sex år sedan flyttades han till Fellingsbro.

2018 fick han tillfälligt uppehållstillstånd. Det ansågs för farligt att skicka honom tillbaka till Gaza. Det förlängdes ytterligare ett år, under tiden hade han en lägenhet i Örebro. Men i somras kom han till vägs ände. De tillfälliga uppehållstillstånden tog slut. Han överklagade till högsta instans men fick avslag. Som en följd drogs hans bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd in. Därför bor han numera på gatan utan någon form av inkomst alls.

– Vart ska jag ta vägen, säger han. Jag är 73 år. Hur ska jag klara mig?

I beslutet från Migrationsverket står det att att Mohamad borde kunna återvända till Gaza. Det är visserligen inte helt lätt, det håller Migrationsverket med om. Det går till exempel inte att flyga till Gaza, men myndigheten menar att säkerhetsläget har förbättrats.

Enligt Migrationsverket ska Mohamad kunna åka till Kairo i Egypten. Därifrån ska ha ta en buss till gränsövergången i Rafah. Eftersom Mohamad har ett palestinskt pass ska det gå att komma in i landet, menar myndigheten.

Men Mohamad bara ruskar på huvudet när vi går igenom vad Migrationsverket skriver i avslaget.

– För det första har jag inget giltigt pass. Det har bara nollor i sitt nummer, inget riktigt personnummer. Det fungerar inte i verkligheten.

– Det andra är att jag kommer inte kunna komma in i Egypten. Jag är statslös. De kommer inte att släppa in mig där. Dessutom är gränsövergången i Rafah högst osäker. Den är bara öppen då och då. Vad händer om jag tar mig dit med buss och inte släpps in? Vad gör jag då?

Några pengar till flygbiljett och buss i Egypten har han inte heller, men det menar Mohamad är det minsta problemet. Det överskuggas av att han inte kommer att bli insläppt.

Migrationsverket menar också att Mohamad inte har tillräckliga skyddsskäl för att stanna i Sverige. Mohamad, å andra sidan, menar att han troligtvis skulle utsättas för våld och hot, kanske fängelse, om han återvänder.

Mohamad Musa har skrivit ett brev som han tänker lämna till Migrationsverket. Där tar han upp att justitieminister Morgan Johansson gått ut och sagt att FN arbetar för att ingen ska vara statslös och att begreppet ska vara borta till 2024. Mohamad påpekar också att han knappast är ensam om att ha det så här. Det finns många som är statslösa och inte medborgare i något land.

Frågan är vad som händer nu? Mohamad vet inte om han orkar leva så här. Han beskriver sin tillvaro som en en enda lång väntan. Han har sökt hjälp på en vårdcentral, han har haft självmordstankar och svårt att sova. Han har fått lugnande tabletter, så mycket mer kan vården inte göra.

– Det är som om Migrationsverket bara väntar på att jag ska dö där ute på gatan så att de är av med problemet, säger han uppgivet.

Fakta: Sverige och Palestina

► Palestina omfattar Västbanken, östra Jerusalem och Gaza.

► I EU:s rådslutsatser, som antogs under det svenska ordförandeskapet i EU i december 2009, klargjorde EU att man ska erkänna en palestinsk stat "när så är lämpligt".

► Den 30 oktober 2014 blev Sverige den 135:e staten i världen att erkänna Staten Palestina.

► På grund av säkerhetsläget avråder UD tillsvidare alla svenskar från alla resor till Gaza.

Källa: Regeringen.se