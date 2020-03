Stigbjörns söndagskrönika: Angående en egen låt till nästa års Mello

Rätt låt vann. Eller möjligen fel. Jag har ingen aning eftersom det här är skrivet före Melodifestivalfinalen. Men om inte ”Troubled waters” med Victor Crone vann så var det bestämt fel låt som segrade.

Jag måste samtidigt erkänna att jag inte har hört alla melodier. Vid en del tillfällen har jag stängt av ljudet eftersom det som spelats upp varit outhärdlig.

I Sverige finns många skickliga popkompositörer. Benny Andersson, Lars Winnerbäck och Anna Ternheim för att nämna några. Ingen av dessa skickar bidrag till Mellon, vad jag vet. I stället är det för mig okända storheter och en förfärlig massa låtskrivare som samarbetar.

Jag blir alltid lika förvånad när ett halvt fotbollslag presenteras som männen – det är oftast karlar – som tillsammans skapat en sång som ofta inte innehåller några melodislingor utan är ett mekaniskt malande. Hur har det gått till? Vem har gjort vad? Och hur har låten hamnat i Mellon?

Populärmusikens historia vimlar av berömda konstellationer, men det har alltid rört sig om ett par som samarbetat, där den ena skrev musiken och den andra texten. George och Ira Gerswhin, Mort Shuman och Doc Pomus, Carole King och David Goffin, Richard Rodgers och Oscar Hammerstein, Jerry Leiber och Mike Stoller. De sistnämnda låg bakom massor av Elvis Presleys succéer.

Sedan har vi ju också våra egna Björn och Benny. ”Waterloo” håller fortfarande, efter alla dessa år.

Men fyra eller fem som ska skriva en låt? Ju fler kockar…

Trots allt. Sverige har ju varit framgångsrikt och vunnit ett antal gånger. Och när man någon gång i maj sätter sig framför teven igen kommer alla säkert att kunna konstatera att andra länder har skickat bidrag som är sämre. Mycket sämre.

Senast vann Sverige med Måns Zelmerlöv och ”Heroes” (2015) och dessförinnan var det Loreen som tog hem spelet med ”Euphoria” (2012). Är det sånger man går och gnolar på? Knappast.

Den bästa låt som Sverige skickat till Eurovision song contest under senare år är i mitt tycke ”This is my life” med Anna Bergendahl (2010). Den kom inte ens till den slutliga finalen. Den var skriven av Kristian Lagerström (text) och Bobby Ljunggren (musik) – ett klassiskt låtskrivarpar.

En gång i tiden funderade min gode vän Hasse och jag att skriva en låt för Mellon. Vi hade skrivit sånger tillsammans tidigare och ansåg att vi utan vidare kunde skapa en konkurrenskraftig låt.

Nåväl, det blev inget av det. Hasse lämnade jordelivet innan våra planer hann realiseras.

Nu får jag väl på egen hand snickra ihop något till nästa års Mello.

– Det där låter väldigt konstigt. Är det något du har hittat på själv, säger L när jag sitter och klinkar vid pianot och just har fått grepp om nästa års bidrag.

– Ja, ja. Konstigt, visst. Men du måste tänka dig den här lilla melodin, eller vad jag ska kalla den, med en massa gymnaster i bakgrunden och fyrverkeri i förgrunden. Då blir det en succé, det är jag nästan säker på, säger jag.

Sen spelar jag den igen och då börjar hunden yla. Det torde om något vara ett tecken på att jag hittat rätt.

Stigbjörn Bergensten

