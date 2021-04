Stjärnan blir sommarens gästartist på NA:s Önskekonsert: ”Det blir en så maffig känsla”

Det är svårt att hitta någon motsvarighet till Helen Sjöholms imponerande meritlista. Sedan genombrottet 1995 som Kristina i musikalen Kristina från Duvemåla har hon bland annat lyckats med att ha det ännu oöverträffade rekordet på Svensktoppen, 278 veckor, med Benny Anderssons orkester (BAO) och låten ”Du är min man”. Hon har tilldelades den kungliga medaljen ”Litteris et Artibus” och rört svenskarna till tårar med ”Gabriellas sång” i Kay Pollaks film Så som i himmelen.

Nu kommer hon till Örebro för att uppträda med Svenska kammarorkestern på Önskekonserten 2021.

– Det låter in klokt för jag har gästat många orkestrar i olika sammanhang förut, men jag har inte sjungit med Svenska kammarorkestern tidigare, säger Helen Sjöholm som däremot tycker om att uppträda tillsammans med en orkester.

– Det blir en sådan maffig, maffig känsla där man får och kan göra musik som man inte annars kan göra. Även om jag tycker om många olika uttryck så är det här med en viss hårresning på armarna.

Hon hyllar också upplägget, att NA:s läsare får vara med och rösta fram musiken som sedan framförs utomhus, gratis i det gröna.

– Det här folkliga är helt rätt, precis som Filharmonikerna gör vid Sjöhistoriska i Stockholm. Och att det är utomhus gör att det finns lite större chans att vi kommer att kunna spela inför publik. Jag har gjort ganska många utomhuskonserter och det kan vara helt magiskt, till och med vid regn.

Även om det här blir första gången hon spelar med Svenska kammarorkestern och i Stadsparken så minns hon flera tidigare konserter i Örebro. Bland annat när hon för cirka 20 år sedan hade turnépremiär i Brunnsparken där hon framförde sitt första soloalbum ”Visor”.

– Jag minns det med glädje för jag var skitnervös inför den premiären, säger hon och passar också på att hylla Hjalmar Bergmanteatern där hon senast uppträdde i Örebro tillsammans med vännen och kollegan Anna Stadling.

– Det är ett magiskt konsertrum.

Nu under pandemin har hon tagit tillfället i akt att jobba på en skiva tillsammans med just Anna Stadling. Hon deltar också i andra säsongen av tv-serien Bäckström som spelas in under våren.

Själv känner sig Helen Sjöholm priviligierad som har kunnat genomföra flera jobb trots covid, men hon ser kollegor som har haft det mycket tuffare.

– Enormt många får byta bana, byta boende. Jag är själv inte där ännu, men det är inte långt kvar. Både jag och min man är i samma bransch och det här har varit otroligt påtagligt för oss, säger hon och ger uttryck för en oro om att pandemins effekter på kulturbranschen kommer att dröja sig kvar i många, många år.

Och även för henne var det över ett år sedan hon stod inför en livepublik.

– Tänk att bara höra ett sorl, hur låter det när folk sitter samlade och surrar? Jag bara längtar efter den sortens förväntan.

– Jag håller tummarna för att det här blir av så att jag får se Örebro på riktigt och sjunga med orkestern – då blir det fest.

Fakta: Tidigare gästartister på Önskekonserten

Chris Kläfford, Anna Bergendahl, Loneydear, solister från Opera på Skäret, Peter Flack, Marie Kühler och Jan Åström.