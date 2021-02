Stjärnan talar ut om det fem år långa skadeeländet: ”Från min bästa form till att gå med gips – på en vecka”

Året är 2015 och Andreas Otterling från Örebro tar både inomhus-EM-brons och prisas för årets genombrott på friidrottsgalan. Under vintern slog han sedan till med det personliga rekordet 8,12 när han vann Globengalan. Men bara en vecka senare upptäcktes den skada som skulle bromsa upp karriären rejält.

– Det kom med så jäkla dålig tajming, även om sånt såklart aldrig kommer lägligt, säger han.

Skadan visade sig vara en stressfraktur i ena foten. Otterling tvingades till operation och ambitionen att kvala in till OS tvingades han ge upp. Men det han inte visste då var att skadan skulle plåga honom i ytterligare fem år.

– Det är klart att det har varit segt. Det är svårt med fötter också för det påverkar så mycket av träningen. Med många skador kan man träna något annat, även om man har ont, men vi vill ju hoppa och springa. Just fötter påverkar allt, så det har varit en jobbig skada. Det har varit perioder som känns tunga såklart, eftersom det har tagit så enormt lång tid.

Operationen resulterade i två skruvar i foten. Men den ena av dem tvingades han att ta bort under förra vintern.

– På ett sätt blev det bättre, för den värsta smärtan försvann. Den skruven låg och skavde mot ett annat ben, så att ta bort den hjälpte en del. Men det tog inte bort hela problemet och det har spökat lite efter den operationen också.

Har du haft ont hela tiden de här åren?

– Ja, i stort sett. Det har gått lite upp och ned, men jag har haft samma typ av smärta i ganska exakt fem år.

Hur känns det att det här har påverkat din utveckling så mycket?

– Det är väl det som gör att revanschsuget sitter så hårt. Jag gick från min absolut bästa form till att gå med gips – på en vecka.

Är det, det som driver dig?

– Ja, jag tror det. Jag vill hoppa åtta meter igen, det är egentligen så jag känner. Jag ska väl försöka att inte ge upp innan jag har gjort det igen.

Vad tror du dina chanser är att lyckas med det?

– Alla testresultat på träning är i stort sett lika bra som då. Det jag tror jag saknar är att hoppa längdhopp kontinuerligt. Nyckeln är att jag inte får ont i fötterna, så jag kan träna som jag gjorde innan när jag alltid hoppa längd med mycket fart.

Under lördagen var Otterling tillbaka hemma i Örebro och tävlade för första gången sedan inomhus-SM 2012. Tävlingen var 34-åringens första den här vintern och resultatet blev två hopp på 7,20, ett på 7,17 och tre ogiltiga försök.

– Det var kul. Det känns ganska bra i kroppen, men lite ojämna ansatser framförallt. På grund av fotproblemen har jag inte kunna träna med så mycket fart och det är väl det som märks. Jag får inte riktigt någon träff i den högre farten i ansatsen.

Tävlingen blev också det första testet för foten på ett tag. Under tävling har Otterling 18 steg i ansatsen, men under träningspassen har han hittills bara tränat med 14 steg som mest.

– I början var jag lite försiktig för jag var lite rädd för hur det skulle kännas i fötterna, men det kändes ingenting faktiskt, så det är skönt.

Det måste vara ett skönt besked?

– Ja, det är väl därför jag inte är helt missnöjd. Jag ser det här som en väg till att hoppa långt framöver. Det var inte så att jag måste hoppa långt just nu, utan jag ville mest ha ett kvitto på att det fungerar att hoppa med full fart, så det känns bra.

Nästa helg är det SM i Malmö och Otterling hoppas då kunna bygga på medaljsamlingen som innehåller 17 medaljer, varav fyra guld.

– Ja, det är klart jag vill ta medalj nu också. Det är väl målet – att knipa någon av valörerna där.

I mars är det sedan dags för inomhus-EM i polska Torun. Kvalgränsen för att ta sig till mästerskapet är satt till 8,05 och den sista dagen att kvalificera sig är den 24 februari.

– Det var väl ett mål innan jag började få problem med foten i vintras, men just nu känns det väl lite tajt att hoppa så pass långt så snart. Det blir väl en bonus om man får till något superhopp, men det är inget jättemål. Det är mer i sommar jag vill hoppa långt och då är det ju ett OS.

Är det ett mål du siktar på nu?

– Det är ju ett mål på ett sätt, även om det såklart också är väldigt tufft. Jag är medveten om att det är det, så det är väl mer av ett drömmål. Det jag tror att jag drivs mest av är att hoppa långt och det medför ju allt annat. Det är det enda jag kan påverka och jag ska försöka bli så bra som jag en gång var.

Fullständiga resultat Elithopp i Örebro

Höjdhopp (damer): 1) Sofie Skoog, IF Göta, 1,87, 2) Louise Ekman, Gefle IF, 1,81, 3) Evelina Erlandsson, IF Göta, 1,77.

Stav (herrar): 1) Jonas Asplund, IFK Märsta, 4,76. Tom Johansson, KFUM Örebro, inget resultat.

Längdhopp (damer): 1) Kaiza Karlén, IF Göta, 6,26, 2) Malin Marmbrandt-Otterling, Västerås, 6,20, 3) Sandra Törnros, Spårvägen, 5,79.

Längdhopp (herrar): 1) Andreas Otterling, Lidingö, 7,20, 2) Victor Pettersson, IF Göta, 7,01, 3) Oskar Erixon, IF Göta, 6,97, 4) Oliver Ellström, IF Göta, 6,85.

Tresteg (damer): 1) Malin Marmbrandt-Otterling, Västerås, 13,11, 2) Emma Erhlin, Hammarby, 12,05, 3) Lisa Weyhenmeyer, Upsala IF, 11,75.

Tresteg (herrar): 1) Erik Erhlin, Hammarby, 15,39.