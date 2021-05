Stjärnans besked efter korsbandsskadan – fortsätter i Lif Lindesberg: ”Längtar tillbaka”

Det var den 13 december, i hemmamatchen mot Torslanda, som Jesper Nilsson drog av korsbandet. Lif Lindesbergs vänsternia, som på bara tio matcher hade dundrat in 80 mål i inledningen av den allsvenska säsongen, tvingades till operation med lång rehabtid och är fortfarande inte i speldugligt skick.

Men nu har 25-åringen i varje fall bestämt sig för att även den fortsatta rehabiliteringen – och den stundande comebacken – ska ske just i Lif. På söndagskvällen gick klubben ut på sin hemsida med att han förlängt kontraktet över säsongen 2021/22.

– Jag fick äntligen testa på att springa igen nyligen och det var en härlig känsla. Ovant såklart men också ett stort steg i min väg tillbaka. Jag längtar tillbaka till planen och jag tror att jag får göra det när publiken är tillbaka i arenan. Det motiverar mig varje dag, säger han till hemsidan där han också berättar om känslorna direkt efter korsbandsskadan:

– Det var oerhört frustrerande först. Min första allvarliga skada kom när jag kanske spelade min bästa handboll. Det har varit extra jobbigt att vara skadad när laget har haft det tufft. Man vill ju vara med och hjälpa dem på banan. Men jag accepterade ändå det jag stod inför själv ganska tidigt och har följt programmet i min rehabilitering till punkt och pricka.

Nilsson lär inte vara tillbaka när tävlingssäsongen startar med svenska cupen i slutet av augusti, utan ansluta under hösten.

Lif har nu presenterat 13 spelare inför nästa säsong.

Lif Lindesbergs truppbygge 2021/22

Klara spelare, målvakter: Robert Mjörnander, Tom Shem Tov (ny från Hapoel Rishon Lezion).

Sex meter: Max Broman (vänsterkant), Oskar Cosmo (mittsexa, ny från IFK Ystad, kontrakt över 2022/23), Thomas Einarsson (vänsterkant), Asso Eliassi Sarzali (mittsexa), Algot Hane (högerkant), Filip Ottosson (högerkant).

Nio meter: Joakim Bååk (vänster-/mittnia), Robin Johansson (mittnia, ny från RP IF Linköping, kontrakt över 2022/23), Joel Karlström (vänsternia, kontrakt över 2022/23), Jesper Nilsson (vänsternia), Fabian Wallouch Lindholm (mittnia).

Utgående kontrakt: Fatlum Ahmeti (mittsexa), Martin Boija (högerkant, var utlånad till HK Malmö), Herman Bosson (högernia), Joshua Hayes (vänsternia).

Klara förluster: Elias Andersson (främst försvar), ny klubb ej klar, Linuz Andersson (mittsexa), do, Markus Eklund (högersexa), Västerås-Irsta, Gustaf Ekström (mittnia), slutar, Isac Listh Forsström (målvakt), ny klubb ej klar, Axel Magnusson (vänsternia), ÖSK Handboll, Rasmus Martinsson (mittnia), do, Ludvig Mattsson (målvakt), ny klubb ej klar, Erik Westlöf (mittnia), do, Karl Zetterlund (mittnia), ÖSK Handboll.