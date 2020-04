Stjärnvärningen Sisson inte sugen på att åka hem till USA: "Situationen i staten New York är inte bra"

Superserien skulle ha börjat i helgen.

Så blev det inte. Hela säsongen har flyttats från vår till höst. Start tidigast 15 augusti.

Jake Sisson är stjärnförvärvet som ska ha en stor roll i Black Knights 2020.

– I området jag kommer i från är det inte så hemskt med själva smittan. Men det faktum att Jamestown ligger i New York State, med New York City som har fler än hälften av alla fall i hela USA, gör att hela staten är satt under hårda restriktioner. Bara en del grundläggande affärer är öppna nu. Mina föräldrar får gå och handla på vissa tider på morgonen, folk i riskgrupper får handla vid vissa tider. Situationen i staten New York är inte bra.

Så varför skulle du vilja åka hem?

– Exakt. Så jag vill inget hellre än att stanna här. När det gäller coronasituationen så tycker jag att Sverige sköter den på ett mycket smartare sätt än många andra länder. Folk här verkar klara att ta eget ansvar.

Han stortrivs i stan, och i klubben.

– Det har varit fantastiskt hittills. Killarna i laget och klubben har verkligen tagit hand om mig, det känns som att jag varit i Örebro ett halvår redan. Jag kan inte önska mig något bättre.

Huvudtränaren Timothy Speckman lämnade klubben häromdagen. Vilket gör att Jake Sisson, som importspelare och den som ska leda de offensiva styrkorna på planen, får ta ett större ansvar.

– Det är mitt andra år i Europa, har varit i Serbien och Tyskland tidigare, så det är ingen stor sak för mig om jag får steppa upp och ta ett större ansvar. I Serbien var jag klubbens offensiva koordinator samtidigt som jag spelade, så det är inget nytt eller skrämmande.

– Självklart är det bra om coach varit kvar här, han är en tränare som jag har mycket att lära mig av. Men han är fortsatt involverad via telefon och så, och tanken är att han ska komma tillbaka i augusti. Och vi ser alla fram emot att kunna starta säsongen då.

Serbien och Tyskland i fjol. Två länder, ligor, på ett år. Och amerikanen gjorde succé.

– I Serbien spelade jag för Kragujevac Wild Boars. Vi blev mästare och spelade internationellt, det var riktigt häftigt. Jag har kontakt med några killar i laget, och hoppas att de kommer att få spela, läget är tufft där. De är som familj för mig, det var min första erfarenhet i Europa, så de är speciella för mig. I Tyskland spelade jag för Ingolstadt, det var också en bra erfarenhet. Hemma i USA har den tyska ligan bäst rykte av alla i Europa. Totalt spelade jag 21-22 matcher på ett år, så jag var rätt tröttkörd i slutänden, säger han skrattande.

Svensk amerikansk fotboll, du har inte sett så mycket än?

– Jag har sett en hel del av vårt lag, och kan säga att vi har många duktiga spelare. Jag visste när jag kom att det är en liten liga, bara fyra lag, men att lagen som är med är konkurrenskraftiga.

i USA, där sporten är enorm, spelade han för Edinboro University.

– Jag spelade i division 2 på college, där vi var topp 25 i landet på näst högsta nivån. Jag blir ofta ombedd att jämföra, hur skulle europeiska spelare klara sig i USA. Och jag säger att det finns gott om spelare i Europa som absolut har talang och är atletiska nog för att spela för mitt college. Jag kan se några spelare i vårt lag här som skulle kunna åka över och spela för skolan jag kommer ifrån.

Så hur ser vardagen ut nu, när säsongen flyttats fram?

– Jag var förberedd på att börja spela ganska snart när jag kom hit. Nu blir det inte så, och då får man gå tillbaka till försäsongsträning. Så jag är på gymmet varje dag, ser till att göra allt rätt utanför planen. Jag har fått en massa fritid i knäet, och jag försöker använda den till att göra så mycket som möjligt. Jag vill inte sitta och glo i en lägenhet, jag är i Sverige nu och vill uppleva landet och stan.

Du hänger med killarna i laget?

– Ja, hela tiden. I går var vi uppe vid universitetet och spelade basket, så jag fick visa upp mitt hoppskott. Det var länge sedan (skratt). Som jag sa, de andra killarna har gjort ett jättebra jobb med att ta hand om mig. Känns redan som att jag känner alla i laget.

Oroar du dig för familj och vänner hemma i Jamestown?

– Ja, självklart. Min mamma och pappa har inga problem med hälsan, så jag är inte orolig för familjen på det sättet. Men jag är mer orolig för landet i stort i den här krisen. Jag hoppas att folk där hemma kan se förbi politiken och allt sånt tills det här är över, och så kan vi gå vidare därifrån.

Jag vet att du har en universitetsexamen i kemi, med "forensics" (kriminalteknik) som huvudämne?

– Ja, det var en "pain in the but" att få den gjord, men jag är faktiskt ganska stolt att jag klarade det. Det är lite roligt, jag valde det som huvudämne tack vare tv-serierna om CSI. Och i slutänden är det vad jag vill hålla på med, brottsplatsundersökningar.

Är det jobbet som i tv-serien?

– Absolut inte (skratt)! Kul att du frågar, för den frågan får jag hela tiden. "Tror du verkligen att de löser fall på en dag?", haha. Men nej, det har jag aldrig trott. Jag har jobbat i laboratorier under utbildningen, sett en hel del av utrustningen de använder i serierna. Processen stämmer på ett ungefär, men det tar betydligt mer tid än när de löser fallen på tv.

Jake Sisson

Ålder: 24 år.

Från: Jamestown, New York, USA. Ligger i staten New York, mitt emellan storstäderna Buffalo, Cleveland och Pittsburgh.

Meriter: En av Edinboro Universitys bästa quarterbackar genom tiderna. Tvåa i antal touchdown passningar (85), trea i passningsyards (8,313), trea i total offensiv i karriären (8,672), trea i lyckade passningar (702). Serbisk mästare med Kragujevac Wild Boars som mästare, och avslutade samma år i tyska Ingolstadt. Har representerat USA:s collegelandslag.

Aktuell: Quarterback i Örebro Black Knights.