Stoa hjälte med två nya mål – nu leder han skytteligan: ”Jag behöver inget beröm”

Han värvades för att leda Örebro Hockey från sin centerposition. Så här långt har Ryan Stoa, 32, inte gjort någon besviken. Under lördagen gjorde amerikanen två nya mål när Örebro besegrade Rögle med 3–2 på bortaplan.

– Jag får mycket lägen och mina kedjekamrater gör ett bra jobb. Jag har haft lite flyt. Förra matchen hade jag tur att de gjorde ett dåligt byte och sedan var det ett i tom målbur. I dag fick jag en bra passning av (Mathias) Bromé, så det var egentligen bara att sätta den i öppen kasse. Sen det andra så använde jag backen som skymning, så målvakten kunde inte se något, säger han.

Vad är nyckeln till att du verkligen fått igång målskyttet?

– Jag vet inte. Jag skulle säga att just nu går pucken in och det är jättebra. När man har framgång som lag, så smittar det av sig. Jag behöver inget beröm, utan det är en laginsats. Just nu går pucken in, men det kan ändra sig.

Allt gick dock inte Stoas väg under matchen. I slutet av den andra perioden blev Örebro ordentligt tillbakatryckta. Stoa och ett par lagkamrater kom inte av isen på två och en halv minut och till slut kunde då Rögle kvittera.

– Det var ett långt byte... Ibland blir man fast där ute. Vi fick inte få ut pucken och det var för långt till bänken för att byta. Men det är därför man tränar hårt på sommaren. Det suger när man väl hamnar i den situationen, men man får ta sig igenom det och vila på bänken.

Matchen var intensiv och jämn och avgjordes inte förrän i absoluta slutminuterna. Det när Shane Harper tog tillvara på en dålig passning och satte det avgörande målet.

– Vi gjorde en bra match. Vår inställning inför var att det här var en slutspelsmatch. De är ett topplag, så vi hade den inställningen. Vi fick en bra start och satte tonen. Sedan vet vi att vi är bra, så det handlade bara om att följa vår gameplan.

Segern innebar också att Örebro bröt en åtta matcher lång förlustsvit i Ängelholm.

– Jag fick precis reda på det att vi inte hade vunnit här i SHL innan. Så det var skönt att komma in och stjäla tre poäng.

Hur är känslan i laget?

– Den är bra och alla är glada. Det beror på att jobbat hårt och att vi tar match för match. Vi vann fem raka och sedan förlorade, men nu är vi tillbaka på rätt spår igen.