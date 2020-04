Stoa om framtiden, Bromés NHL-chanser och 100-kilosfiskarna: ”Hade önskat jag hört mer från klubbar”

Först svarar han, märkbart stressad, och ber att få ringa upp en halvtimme senare.

Från bilen på väg mot hemmet i Fort Myers i sydvästra Florida berättar Ryan Stoa att han varit ute och fiskat, något som vuxit från en hobby till en bisyssla för 33-åringen. Just den här dagen har han varit ute med Moraspelaren Dustin Gazley och KHL-proffset Jordan Schroeder och fångat tarpon, en silverfärgad jättefisk som lever i vattnen utanför de nord- och centralamerikanska kusterna och som kan bli uppåt 2,5 meter långa och väga en bit över 100 kilo.

– Fiske har alltid varit ett stort intresse för mig. Nu driver jag en liten verksamhet under somrarna där folk betalar för att jag ska ta med dem ut. Det är ju mer eller mindre lockdown i Florida just nu, men guvernören har bestämt att fiske är en samhällsviktig aktivitet, så vi får fortfarande vara ute. Det är bra styrketräning att dra upp de här fiskarna också, det är väl den träning jag får just nu om man bortser från att jag cyklar en hel del, berättar Stoa över telefon när han skumpar fram på vägarna medan Floridasolen sjunker mot horisonten.

Den amerikanske centern klassades som en av Örebro Hockeys tyngsta värvningar när han plockades in från ryska Traktor Tjeljabinsk förra sommaren, när han just avslutat sin femte KHL-säsong. Året innan hade han spelat OS för USA, och på meritlistan finns också NHL-matcher för Colorado och Washington och en collegekarriär som var så framgångsrik att han utsågs till lagkapten på University of Minnesota och plockades tidigt i andrarundan i NHL-draften 2005.

Man kan knappast klaga på hans debutsäsong i Örebro heller: Tillsammans med Mathias Bromé och Sakari Salminen bildade han en given förstakedja, och 19 mål gjorde honom till trea i hela SHL:s skytteliga.

Men coronapandemin satte allt på paus just när det roliga skulle börja, och efter en avslutande match mot Brynäs inför tomma läktare fick Stoa skynda hem till USA med goda vitsord men ett utgående kontrakt i bagaget. Sedan dess har han inte hört många ord från Örebro.

– Jag har bara pratat lite grann med sportchefs-Niklas (Johansson) och tränar-Niklas (Eriksson). Eriksson ringde och sa grattis på min födelsedag, men det har inte kommit något erbjudande eller något sådant, och vi har inte pratat pengar eller diskuterat något över huvud taget om framtiden. Det enda de sagt om kontrakt är de skulle vilja se mig i laget nästa år också, men att de vill avvakta och se vad som händer med det här coronaviruset. Jag skulle vilja komma längre än så, men det är inte riktigt min sak att ligga på och komma med förslag, det måste komma från dem, säger Stoa som ska bli pappa för första gången i slutet av maj – frun Clare är gravid i åttonde månaden.

Betyder det att du gör som Shane Harper, som precis blivit pappa, och tittar efter möjligheter att spela i Nordamerika?

– Nej, jag är för gammal för att spela här. Det är ett ”young man's game” här, de skulle inte ge mig chansen. Det känns som jag bevisat vad jag kan i de två bästa ligorna i Europa, i KHL och SHL, och det borde finnas intresse därifrån. Clare har sagt att vi kan bo var som helst första året med barnet: Hon kommer ändå vara hemma, så det är inga problem.

Har du hört mycket från andra klubbar här, förutom Örebro?

– Ska jag vara ärlig hade jag önskat att jag hört mer från klubbar. Att göra ett sånt här år som jag gjort, med så många mål i en av de mest defensiva ligorna i världen, borde göra att det väcks intresse. Men det verkar inte hända mycket alls på grund av det här viruset.

Ja, hur ser du tillbaka på året i Örebro?

– Det var ett bra år. De flesta skulle nog säga att vi överpresterade lite grann, även om vi hade toppar och dalar. Ingen visste riktigt vad man skulle vänta sig av oss inför säsongen, men vi hade en bra grupp och det underlättar otroligt att ha en så bra målvakt som ”Dom” (Dominik Furch). I matcher där man normalt släpper in fem–sex mål höll han det nere till ett–två och gav oss chansen att utmana i stället för att förlora stort.

Och för dig personligen?

– Jag hade jäkligt kul. Jag hade velat göra ännu fler mål och hade jag lyckats med det hade vi kanske kunnat sluta topp sex i tabellen även om det i slutändan, med coronan, inte betydde något. Jag spelade med Bromé hela året, och han gjorde det enkelt för mig eftersom alla koncentrerade sig på honom. Men man ska också komma ihåg att jag jobbade hårt för att ge honom utrymme. Vi kompletterade varandra.

Örebro Hockey har gått ut med att de i praktiken räknat bort Bromé inför nästa år, trots gällande kontrakt. Han väntas lämna för NHL och uppges välja mellan Vancouver och Detroit. Men trots deras gemensamma framgångar är Stoa inte helt övertygad om att kedjekompisen skulle göra omedelbar succé i världens bästa liga. Kanske med tanke på att han själv kämpade i fem säsonger men inte fick mer än sporadiska chanser i NHL – 41 matcher där mot 301 i AHL.

– Om Bromé verkligen känner att han vill gå för det, om han satsar 100 procent, så kan han klara vad som helst. Men man ska komma ihåg att det kan vara riktigt tufft. Klarar man av att ta en plats så är det fantastiskt att spela i NHL, men hamnar man på gränsen mellan NHL och AHL så är det ingen dans på rosor direkt, säger Stoa.

Själv får han fortsätta fiska och cykla, och vänta på att restriktionerna i Florida ska lyftas och att hockeyklubbarna i Europa ska komma ut på andra sidan krisen.

Förutom Stoa och Harper har även Jordan Boucher, Dominik Furch, Kristian Näkyvä och Marcus Weinstock utgående kontrakt i ett Örebro Hockey som just nu har 19 spelare under kontrakt.