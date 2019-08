Stökigt på Sverigeträffen i Örebro under natten

- Det är många ungdomar som fått i sig för mycket alkohol. Fältassistenterna har fått skjutsa hem flera mindreåriga som varit berusade, berättar Kenneth Johannesson, vakthavande befäl för polisregion Bergslagen.

Några allvarliga brott har inte rapporterats in. Kenneth Johannesson konstaterar dock att för många ungdomar i 13-årsåldern så var inte miljön med alkohol den bästa att vistas i.

Det har förekommit en del fall av misshandel. Han vet dock in hur många anmälningar som kommit in under natten.