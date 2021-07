Stölder vardag för Jessica på Pressbyrån: ”Jag försöker alltid tala med de som beter sig fel men inte alla är kontaktbara”

– Särskilt strax innan stängning drabbas jag ofta av stölder i butiken. Jag går alltid fram till dem jag ser tar något, men jag kan inte göra så jättemycket eftersom jag inte får lämna butiken. Ibland får jag tillbaka varorna, men andra gånger går de bara härifrån med det de har tagit, berättar Jessica Mikaelsson.

Det måste kännas otryggt att arbeta här ensam?

– Nej, jag är faktiskt inte sån att jag är rädd. Förbannad och kränkt kan jag känna mig, men aldrig rädd.

– Polis och väktare patrullerar flitigt här omkring vilket såklart är bra. Jag har även mitt överfallslarm, jag ringer polisen om det blir riktigt illa, och kan även gå undan in på lagret om jag känner att jag måste.

Jessica tar fortlöpande emot kunder blandat med vårt samtal. Det är mitt på förmiddagen och kunderna köper allt från korv till drickor och tidningar.

Hon säger att många av de som beter sig fel i butiken och av de som stjäl, är påverkade personer.

– De som är kontaktbara försöker jag alltid prata med, och säger att jag blir lessen när ni gör så här och förklarar hur det påverkar mig och att de förstör för sig själva.

– Men ibland mår de så dåligt att allt jag kan göra är att ringa ambulans.

Du känns väldigt rakryggad i ditt agerande.

– Jag tycker det är så hemskt att se de som inte mår bra, och tycker det är viktigt att alltid göra det man kan. Jag förstår ju att de är människor som har det svårt.

Under torsdagen drabbades även Jessicas 18åriga dotter av stökiga kunder, efter att ha börjat hoppa in som extrapersonal i butiken så sent som dagen innan.

– De beskrev väldigt otrevligt vad de ville göra med henne. Så tråkigt att det skulle behöva hända. Det är ändå inte ofta som man blir utsatt på det sättet, säger Jessica med lessen blick.

Pressbyrån har under pandemin varit öppen till klockan 18, då antalet resenärer är färre än vanligtvis.

– När vi går tillbaka till att ha öppet till klockan 20 skulle jag tro att jag får uppleva ännu mer av stöket på stationen.