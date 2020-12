Stolparna i elljusspåret ruttnade – företag ryckte in när kommunen saknade pengar: ”Fantastisk insats”

I början av november berättade NA att Venaspåret och Sanatoriespåret stängde akut. Man hade upptäckt att belysningsstolparna i elljusspåren var så ruttna att de var nära att ramla omkull. För att ingen skulle skada sig stängde man spåren direkt. Kommunen planerade sedan att ta bort stolparna men några pengar till nya stolpar och ny belysning fanns inte. Inte direkt i alla fall.

Det här fick energiföretaget Eon att reagera.

– Jag såg artikeln i NA och tänkte att här kan vi göra skillnad, säger Henrik Windahl, gruppchef på Eon.

– Många var ju djupt upprörda över att spåren skulle stänga.

Eon tog kontakt med Örebro kommun och i några veckor diskuterade man hur man skulle göra. Frågan var om kommunen kunde ta emot en gåva från ett företag på det här sättet.

– Men vi fick klartecken från juristerna, säger Marie Brorson. Det är en fantastisk insats som Eon gör och vi blev väldigt glada. På det här sättet kan vi öppna upp spåret mycket snabbare.

Eon går in och betalar de 47 stolparna som just nu sätts upp i Venaspåret. Det kostar runt 200 000 kronor. Några planer för Sanatoriespåret i Adolfsberg har man inte. Nu riktas istället satsningen mot spåret på Norr i Örebro. Själva arbetet utförs av företaget One Nordic som bidrar genom att ta ett så lågt pris som möjligt.

Eon tar pengarna från en goodwill-pott som man nyligen skapat.

– Det är en nationell satsning som vi har har. Den heter Go local och ur den tar vi pengar för att stödja och stötta olika verksamheter, det här är ett exempel, säger Björn Persson, regionchef på Eon.

Att stolparna i spåren var i så dåligt skicka kom som en överraskning för de inblandade på kommunen.

– Ja, det kom som en chock för oss alla, säger Marie Brorson.

Varför har man inte haft koll på det här?

– Vi har inte haft några underhållsplaner för spåren och det är en brist. Det känns verkligen inte bra. Men nu ska vi arbeta med det här nästa år och göra egna underhållsplaner, säger Marie Brorson.

Arbetet med att sätta upp nya stolpar i Venaspåret beräknas pågå fram till jul. Under tiden är spåret avstängt. Men när belysningen kan komma igång är osäkert. Nya lampor behövs också. De ska sponsras av ytterligare ett företag, Bogfelts.

– Det är många aktörer som gått in för att hjälpa till. Kommunen ska också bekosta en ny elkabel till spåret, säger Hanna Richter, planerare på Örebro kommun.