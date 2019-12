STOR BILDSPECIAL: Tio år av nöje – spelningarna och händelserna vi minns ► Kent ► W.A.S.P ► Metallsvenskan ► Snoop Dog

– Om vi förut var Sibirien är vi i dag en av de bättre städerna att komma till, säger Conventums nöjeschef Fredrik "Mudda" Johansson i en längre intervju som du kan läsa här.

Här summerar vi nöjsdecenniets bästa bilder.

2010

► Andra chansen arrangeras i Conventum i mars. Jessica Andersson och Pernilla Wahlgren går vidare till Globen.

► Kent gör en tung spelning i Conventum arena.

► Björn Skifs åker ut på en av sina största turnéer någonsin med nypremiär i Örebro och fyller Conventum arena tre kvällar i rad.

► Twisted Sister spelar på Metallsvenskan på Conventum Arena.

► En 40-årig överförfriskad man gör ”en Mike Tyson” och biter av delar av ett öra på en vakt när hårdrockslegendarena W.A.S.P. spelar på Conventum.

2011

► Legendariska hårdrocksbandet Motörhead, med frontfiguren Lemmy Kilmister, kommer till Örebro. Tack vare stort publiktryck flyttas spelningen från Conventum kongress till Conventum arena.

► Håkan Hellström trollbinder publiken i Conventum kongress. ”Han är värd fem stjärnor, minst", anser NA:s recensent.

2012

► Klassiska Talangen i Örebro hotas av nedläggning – men räddas av NA, som bedriver en kampanj med syfte att samla in de 400 000 kronor som saknas i momsinbetalning.

► Thåström gör ingen besviken när han uppträder på Conventum.

2013

► Kevin Walker vinner Idol 2013.

► Metallsvenskan lockar över 9000 till Örnsro IP, med King Diamond som dragplåster.

► Lars Winnerbäck är stekhet och fyller Conventum, liksom Håkan Hellström.

► Live at heart har vuxit och har 200 artister på konsertlistan.

► Tumult uppstår när The Foo ger en konsert i Stortorget i Örebro.

2014

► Krogen Cornelis i Grythyttan bestämde sig för att boka artisten Nick Borgen (We are all the winners) – men gick snett. Istället bokade man Nicke Borg, sångare i Backyard Babies. ”Vad fan säger du nu?” sa arrangören när NA ringde och påpekade felet. Läs artikeln här!

2015

► Snoop Dog speelar på Ritz

► Live at heart har vuxit och har 220 artister på konsertlistan.

► Martin Almgren vinner Idol.

► 80-talssyntbandet Simple Minds kommer till Conventum arena.

► Conventum arena står som värd för den fjärde deltävlingen i Melodifestivalen. Måns Zelmerlöw vinner med ”Heroes” och kammar sedan hem hela Eurovision Song Contest.

2016

► Örebro arrangerar Musikhjälpen och samlar in 49 miljoner – då nytt rekord.

► Peter Flack låter Hjalmar Berglund flytta – till Brevens bruk.

► Kent är på avskedsturné och spelar på Conventum arena.

2017

► Håkan Hellström och Per Gessle drar stora publikskaror när de gästar Örebro.

► Chris Kläfford vinner Idol.

► Carola Häggkvist är den lysande stjärnan under O helga natt.

2018

► Winnerbäck drar 6 0000 till konsert på Gustavsvik.

► NA arrangerar Jubileumskonsert med Chris Kläfford som gäst, och drar 6000 till Stadsparken. Samma kväll spelar GES i Brunnsparken.

► Efter år av tystnad släpper Millencolin en ny singel i november, ”SOS”.

► Mia Skäringer har urpremiär på sin megasuccé ”Avig Maria – No more fucks to give” i Contentum.

2019

► NA arrangerar ny Önskekonsert, nu med Anna Bergendahl som gäst.

► Över tusen personer kommer till Stadsträdgården för att se och lyssna till Carola Häggkvists akustiska spelning.

► Lolita Pop firar 40 år och återförenas i en nostalgisk spelning på Live at Heart på Frimis.

Idolvinnarna: