Tre säsonger utan att nå 100 000 åskådare totalt på Behrn arena. Ändå ökar ÖSK:s publiksnitt något under 2019. Här är en unik grafik som visar utvecklingen under de tio senaste åren – från de framgångsrika 2008 då snittet var på väg mot nio tusen till dagens snitt på under sex tusen åskådare.