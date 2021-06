STOR LISTA: Det här går på tv i sommar

Tv-kanalerna håller hårt i sina sommartraditioner. Den 20 juni öppnar Lotta Engberg allsångsportarna till Liseberg, och nio dagar senare är det dags för SVT:s "Allsång på Skansen".

Den 24 juni drar "Sommar med Ernst" igång. Traditionsenligt ska Ernst Kirchsteiger renovera en gammal byggnad, den här gången en fiskarstuga vid havet. Nytt för i år är att han får hjälp – av flera olika kändisar.

Barnprogrammet "Sommarlov", som redan har haft premiär, rullar på i vanlig ordning varje dag fram till den 20 augusti. Programmet bjuder på bekanta ansikten i form av Alex Hermansson, Angelika Prick och Markus Granseth.

Netflix visar en del nordiska produktioner i sommar, bland annat den svenska dramaserien "Young Royals" med Edvin Ryding och Pernilla August. Serien handlar om prinsen William som efter en skandal tvingas börja på en internatskola.

Även det isländska Netflix-originalet "Katla" har premiär i sommar. Serien utspelas i byn Vik, som har drabbats hårt av ett vulkanutbrott. Plötsligt börjar mystiska personer dyka upp från bergen. I rollerna syns bland andra Aliette Opheim och Valter Skarsgård.

På HBO har en ny säsong av hyllade "Rick & Morty" premiär. Den tecknade serien följer en sociopatisk vetenskapsman och hans barnbarn som ger sig ut på äventyr i rymden.

Den som missade Christopher Nolans "Tenet" på bio får en ny chans på HBO i sommar. Det blir även en ny säsong av realityserien "Too hot to handle".

Mer reality blir det i SVT:s "Vi eller aldrig" där krisande par samlas i ett semesterhus på Malta för gruppövningar och terapi. Mot slutet ska de bestämma om de ska fortsätta vara tillsammans – eller göra slut.

TV3 satsar på filmsöndagar under sommaren, och visar bland annat "A star is born" och "Venom".

På Discovery plus blir det Jocke och Jonna för hela slanten. Influerarparet fortsätter med jakten på det paranormala i den tredje säsongen av "Spökjakt". Dessutom får "Lundellhuset" en tredje säsong.

Nour El Refai står för regi i Discovery plus-serien "Skitsamma", som skildrar kollektivlivet för ett gäng 20-åringar. Det blir kärlek, vänskap och funderingar om livet.

Sofia Sundström/TT

*

Fakta: Sommarens tv

SVT:

"Sommarlov". Avsnitt hela sommaren.

"Sommarjazz". Premiär den 19 juni.

"Midsommarkonsert från Sävelångens strand". Visas den 25 juni.

"Allsång på Skansen". Premiär den 29 juni

"2121 – kortfilmer". Premiär den 30 juni.

"Kronprinsessan, kungamordet, drottningoffret". Premiär den 1 juli.

"Mästaren" – säsong 3. Premiär den 5 juli.

"Sommaröppet". Premiär den 8 juli.

"Morden i Midsomer" – säsong 22. Premiär den 13 juli.

"Vi eller aldrig". Premiär den 13 juli.

"Generation Utöya". Premiär den 18 juli.

"Ett par dagar i november – med Jan Troell". Premiär den 23 juli

"Birgitta Dahls heliga vrede". Premiär den 8 augusti.

"Finska rycket" med Tiffany Kronlöf. Premiär i augusti.

TV4 & Cmore:

"Lotta på Liseberg". Premiär den 20 juni.

"Sommar med Ernst". Premiär den 24 juni.

"Tilde". Premiär den 9 juli.

"Vit sand". Premiär den 9 augusti.

"Roeng". Premiär den 16 augusti.

"We hunt together". Premiär den 16 juni.

"The other one". Premiär den 5 augusti.

TV3 och TV6:

"Max Anger". Hade premiär den 6 juni.

"Dystopia". Hade premiär den 13 juni.

"There is something about Mary". Visas den 11 juli.

"Braveheart". Visas den 1 augusti.

"War for the planet of the apes". Visas den 8 augusti.

"Venom". Visas den 22 augusti.

"A star is born". Visas den 29 augusti.

HBO Nordic:

"Generation" – säsong 1b. Premiär den 17 juni.

"Rick & Morty" – säsong 5. Premiär den 21 juni.

"The good fight" – säsong 4. Premiär 25 juni.

"Bosch" – säsong 7. Premiär den 26 juni.

"Tenet". Tillgänglig från och med den 28 juni.

"The Legend of the underground". Premiär den 30 juni.

"The white lotus". Premiär den 12 juli.

"The spanish princess – säsong 2. Premiär den 12 juli.

Discovery plus:

"Skitsamma". Premiär den 18 juni.

"Spökjakt" – säsong 3. Premiär den 25 juni.

"Sarah Sjöström: Kampen mot klockan". Premiär den 21 juli.

"Över Atlanten" – säsong 3. Premiär i augusti.

"Lundellhuset" – säsong 3. Premiär i augusti.

"Alla mot alla" – säsong 6. Premiär i augusti.

Netflix:

"Silver skates". Premiär den 16 juni.

"Katla" – säsong 1. Premiär den 17 juni

"Elite" – säsong 4. Premiär 18 juni.

"Fatherhood". Premiär den 18 juni.

"Too hot to handle" – säsong 2. Premiär den 23 juni.

"Sex/life". Premiär 25 juni.

"Young royals". Premiär den 1 juli.

"Hur jag blev en superhjälte". Premiär den 9 juli.

"La casa de papel" – säsong 5. Premiär den 3 september.