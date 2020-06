Stor matchhjälte när ÖSK kryssade – trots att laget blev utspelat mot Elfsborg: ”Klart vi är besvikna”

Under den första halvleken mot Elfsborg hade inte ÖSK mycket att säga till om. Många bortpassade bollar ledde till kontringslägen för hemmalaget och Oscar Jansson i ÖSK-målet hade inte många lugna stunder.

– Det är speluppbyggnaden som är problemet, då är vi för utspridda och det är inte lätt att försvara sig. Men när vi får försvara oss kompakt så skapar dom ingenting. Det är mer våran speluppbyggnad som bjuder dom på chanser. Vi ger dom kontringslägen och då är det svårt att försvara sig.

Jesper Karlsson, Robert Gojani och Rasmus Alm kom alla tre mer eller mindre fria mot Jansson under någon gång i matchen. När han räddade ett av de knöt han näven och visade tydligt hur han kände för räddning.

– Det är lite psykologisktspel, man måste visa att man är på tårna. Det blir jobbigt för dom när dom har ett bra läge, missar och sen får dom höra det också. Det är mer ett spel för gallerierna än vad att jag är nöjd. Det är mycket för att pusha på och ge energi till laget. Lite grejer som man lär sig under åren.

Trots utspelningen var det ÖSK som tog ledningen i matchen. Albin Granlund bröt sig fram längst kanten och hittade Agon Mehmeti fri i straffområdet.

– Första halvlek är inte alls bra, ologiskt att vi leder med 1–0. Men ändå starkt moralmässigt att vi krigar oss till det.

Ett halvtidsresultat som inte speglade matchbilden.

– Jag tycker att vi tar rätt beslut att vilja spel bollen, sen är det tekniska misstag som gör att vi tappar bollen. Det är inget fel på hur vi försöker göra det utan mer att tappar bollen. Det är tekniska misstag som gör att vi inte är tillräckligt bra och det är enklare att rätta till än att dom stora penseldragen är fel. Sen kan jag inte klandra oss för det, men kvalitén är för dålig.

När Elfsborg pressade på såg ÖSK-spelarna stressade ut vilket ledde till fler och fler misstag.

– Det blir så när man slår bort någon boll, sen försöker man igen och då funkar det inte, då kan det bli stressigt. Jag försöka mana på ett lugn i det med. Vi är bra när vi spelar men idag var det alldeles för dåligt i första halvlek. Det är inte fel att försöka sen måste vi kommunicera snabbare när vi inte ser att det funkar, och det hade jag också kunnat göra bättre.

Det var ett annat ÖSK som kom ut efter halvtid. Men när Albin Granlund gick upp i en duell med Elfsborgs Jacob Ondrejka träffade bollen oturligt Granlunds arm. Straff till hemmalaget och 1–1.

– Vi rycker upp oss rejält, skapar kanske inte skit många lägen men bjuder inte heller på massa omställningar. Det är inte skitbra med 1–1 men det är inte skitdåligt heller.

Men Oscar Jansson stod i vägen flera gånger när Elfsborg gick för ledningsmålet. Trots alla högkvalitativa räddningar kan ha inte plocka ut någon som var extra skön.

– Alla betyder mycket, speciellt i första. Sen i andra med, jag väljer alla i så fall. Det är skönt att känna att man har jobbat på bra under den här coronaperioden, att formen är bra och att jag kan bygga vidare på det jag har gjort dom senaste åren. Det är skönt att kunna gå in med den känslan i matcherna.

Med tio minuter kvar av matchen blev Samuel Holmén utvisad när han vräkte omkull Jack Lahne. Då försökte ÖSK på sig en sista forcering.

– Klart vi är besvikna att vi inte vinner när vi trycker på sista tio och har en man mer. Idag fick vi en poäng och det är mer än vad vi har fått här på länge.

Kommer du ihåg när du var såhär bra i allsvenskan senast?

– Jättesvårt att bedöma individuella matcher. Men Elfsborg hemma förra året var jag ganska bra, men jag resonerar inte riktigt så. En match i taget, en dag i taget så brukar det bli bra.

Men du måste vara nöjd med den här matchen?

– Jag är jättenöjd med min insats jag säger inte det, men vi fick bara en poäng med oss när vi ville ha tre. Jag vet att jag är en bra målvakt, det känner jag själv så jag behöver inte skryta med det utan visar det hellre på planen.

Med bara tre dagar till nästa match, då Häcken väntar på hemmaplan, ser Jansson positivt på framtiden tack vare lagmoralen.

– Tre dagar till nästa match och det är skönt för vi vill göra en bättre prestation. Återhämta oss, ladda batterierna och sen kör vi igen. Jag tycker att vi har en annan attityd och moral i laget än vad jag har känt på många år och det är något vi ska bygga på. Då kommer vi snabbt kunna ta nästa steg, och nästa steg därifrån. Vi får aldrig vara nöja utan ständigt gå framåt.

– Vi har en jättebra trupp som pushar varandra på träning och det är jätteviktigt, att vi försöker bli bättre varje dag för det är inget som man kan koppla på när det är match. Varje dag ska vi vara där och försöka utvecklas. Vi har en bra känsla i gruppen och det är starkt att vi inte förlorar idag.

IF Elfsborg–ÖSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (40) Agon Mehmeti, 1–1 (67) Jesper Karlsson straff,

Varningar, ÖSK: Andreas Skovgaard, Kevin Wright, Johan Mårtensson. IFE: Jacob Ondrejka

Utvisningar, ÖSK: – IFE: Samuel Holmén.

Domare: Bojan Pandzic

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard, Michael Almebäck, Albin Granlund – Johan Mårtensson (ut 89), Simon Amin (ut 46) – Robin Book (ut 71), Nahir Besara, Jake Larsson (ut 71) – Agon Mehmeti (ute 77)

Ersättare: Gustav Leijon (MV), Arvid Brorsson, Benjamin Hjertstrand (in 89), Erik Björndahl (in 77), David Seger (in 71), Nordin Gerzic (in 46), Jack Lahne (in 71)

Elfsborg

Tim Rönning – Simon Strand, Leo Väisänen, Joseph Stanley Okumu, Johan Larsson – Simon Olsson, Robert Gojani, Fredrik Holst – Rasmus Alm, Marokhy Ndione (ut 59), Jesper Karlsson

Ersätter: Mathias Lønne Dyngeland (MV), Christopher Mc Vey, Gustav Henriksson, Deniz Hümmet (in 59), Samuel Holmén, Jacob Ondrejka (in 59), Prince Isaac Kouame