Stor prisökning på bostadsrätter i länet – upp 14 procent senaste året

Villapriserna ligger i stort sett stilla medan fritidshusen ökat i pris med 10 procent de senaste tolv månaderna i Örebro län. Bostadsrätterna har alltså ökat 14 procent i pris under senaste året.

Jämfört med Sverige som helhet är det en del skillnader.

I Sverige har priserna gått upp de senaste tolv månaderna på bostadsrätter med tre procent och för villor med två procent. Fritidshusen gick upp fyra procent under senaste tolvmånadersperioden.

Går man ner på kronor är Örebro län generellt billigare än riket som helhet när det gäller villor, bostadsrätter och även fritidshus.

Snittvillan i Sverige kostar 3,1 miljoner kronor. I länet är snittpriset 2 miljoner kronor.

Örebro kommun ligger lite över rikssnittet och här kostar villan 3,2 miljoner kronor. Billigast i länet är Ljusnarsberg där snittvillan kostar 660 000 kronor.

Även fritidshusen är billigare i länet jämfört med rikssnittet där priset är 1,6 miljoner kronor. I länet kostar fritidshuset 1,1 miljoner och i Örebro kommun lika mycket som rikssnittet, 1,6 miljoner kronor.

Bostadsrätten i Sverige ligger på 2,4 miljoner kronor i snitt. I länet är summan 1,4 miljoner kronor och i Örebro kommun 1,8 miljoner kronor.

En titt på kvadratmeterpriset visar också en stor skillnad. I riket är priset 40 000 kronor per kvadratmeter medan det i länet är ganska precis hälften, 20 000 kronor per kvadratmeter. I Örebro kommun kostar bostadsrätten i snitt 26 000 kronor per kvadratmeter.

Som en jämförelse kan man ta de mer populära stadsdelarna i Stockholm. Där kostar en bostadsrätt nära 100 000 kronor per kvadratmeter eller 5,5 miljoner kronor i snitt.

Svensk mäklarstatistik bygger sin statistik på mäklarnas uppgifter direkt efter köp.