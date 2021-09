STOR RECENSION: Så bra är Live at Heart • Jonathan Björklund tycker till – om sex spelningar

RECENSION. För ett år sedan satt man där framför sin dator. Såg spelningar på skärmen, bryggde en kanna kaffe och gick mellan vardagsrummet och köket i hopp om att festivalkänslan skulle infinna sig. Det gjorde den inte. Live at Heart 2020 var inte nödvändigtvis det man ville ha, men sett till dåvarande situation var det den enda rimliga lösningen för att få lite livemusik i kroppen. Så man log brett och accepterade läget.

Men självfallet drömde man om något annat, något normalt. Live at Heart 2021 må vara aningen mer nerskalat än tidigare år, med ”bara” 230 konserter och lite färre scener, men glädjen att äntligen få uppleva festivalen som det är tänkt igen gör att inget spelar någon större roll.

Att kunna gå mellan scener, bland andra människor, och avnjuta livemusik i alla dess färger och former? Aldrig har man väl känt sig så bortskämd. Kroppen har förändrats radikalt under 2020 och jag får direkt stadiga mjälthugg och darriga ben när jag raskt promenerar för att hinna till kvällens första spelning. Till mitt försvar så är man ju inte van att bruka sina ovana apostlahästar längre för att ta sig från punkt A till punkt B under tidspress. Detta har ju skett via snabb handledsrörelse och ett musklick senaste året för guds skull.

Men så fort kvällens första artist, och ständige Live at Heart-ambassadör, Meadows drar igång så alla krämpor bortblåsta. Med sin fina indiefolk är Meadows, Christoffer Wadensten tillsammans med sångerskan Jen Mainx, en perfekt hopp- och stämningsfylld startpunkt för kvällen.

Trots att årets upplaga av festivalen minner om tidigare år så är det, med tanke på rådande läge i världen, lite annorlunda såklart. Varje spelställe har ett visst antal sittplatser och kommer man för sent så får man snällt invänta att det blir en plats ledig eller så får man traska vidare till en annan scen.

Detta skedde för egen del efter Meadows då jag gärna ville se poprockiga folkbandet Billy Momo, något jag bevisligen inte var ensam om. Kön ringlade sig alltför lång och jag fick erkänna nederlag och gå vidare. I och för sig kan man diskutera det där med ”nederlag”. För istället för Billy Momo så hamnade jag av en händelse på Makeriets två scener och fick avnjuta både utmärkta Lovisa Krantz, lågmälda singer-songwriter-toner draperat i ljuvligt blått skimmer, och bandet Amaunet, arena-doftade poprock med stänk av både Oasis och The Killers.

Tur i oturen att planen inte höll med andra ord. Och det är ju det fina med festivaler av det här slaget. Så länge du vill så kan du ramla in var som helst och upptäcka något nytt och spännande. Den förutbestämda planen behöver med andra ord inte hållas för att kvällen ska bli fenomenal.

Jag rullar vidare med Hellman och Härdens poppig post-punk, vars senaste EP Viva Karima! jag inte kan rekommendera nog mycket, som minner om exempelvis både Thåström och Broder Daniel. Efteråt tar jag mig raskt vidare i den musikaliska mixen och landar inne på restaurangen Coco Thai där Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band serverar stabil bluesrock med riff som hintar om allt från Creedence Clearwater Revival till Black Sabbath. En njutbar mix av tyngd, sväng och renodlad rock’n’roll i samma ven som nutida 70-talsretroband likt Graveyard, Blues Pills och Lucifer.

När kväll börjar övergå till natt avslutar jag min vistelse på årets Live at Heart med lokala kämparna i Vasatorgets premiärspelning på O’Learys. Med sin alternativa rock, fint framförd på svenska med fötterna stadigt planterad i den musikmark som Kent sedan länge trampat upp, ska det bli spännande att följa utvecklingen framåt.

Trots att huvudet gärna vill avsluta kvällen med stentuffa Browsing Collections metal- och punkinfluerade hårdrock säger kroppen nej och sakteligen strövar jag mot bussen som leder hemåt.

Dova melodier hörs fortfarande klinga över staden och jag är, ur ett musikalisk och möjligen nästintill andligt perspektiv, saligt lycklig. Festivalkänslan har äntligen infunnit sig igen. Och den känslan trumfar alla världens mjälthugg.

Jonathan Björklund

*

MUSIK

Live at heart, 1-4 september 2021

Meadows & Jen Mainx, Lovisa Krantz, Amaunet, Hellman och Härden, Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band, Vasatorget

