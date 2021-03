Stora arbeten vid tungt trafikerade gatan på Öster • Så påverkas trafiken

Anledningen är att nya ledningar för vatten och avlopp ska på plats, skriver Örebro kommun i ett pressmeddelande.

Den sträckan som berörs sträcker sig längs Rudbecksgatan från korsningen vid Engelska skolan ned till Tybble centrum.

Preliminärt ska arbetet börja vecka 14, veckan efter påsk.

Vattenledningarna korsar Rudbecksgatan och arbetet blir därefter.

Den första etappen, där arbetet väntas pågå i tre veckor, och som ska grävas upp är Tingslagsgatan och Sockengatan. Eller ungefär vid de nyare höghusen vid Willys och gatan mittemot.

Då grävs det upp på Sockengatan och på parkeringen vid Willys. Men under några dagar kommer även trafiken på Rudbecksgatan påverkas.

"Under ungefär tre dagar så kommer även två körfält att stängas av på Rudbecksgatan under denna etapp", skriver kommunen i pressmeddelandet.

Därefter väntar ledningar som ligger jäms med Hagmarksgatan och korsar Rudbecksgatan.

Då kan biltrafiken påverkas desto mer.

"Framkomligheten påverkas på Rudbecksgatan då ett körfält i körriktning mot stan stängs av. Hagmarksgatan kommer att vara helt avstängd från Rudbecksgatan till Tingslagsgatan på den östra sidan", skriver kommunen.

Även västra utfarten från Hagmarksgatan till Rudbecksgatan stängs av.

Det arbetet beräknas pågå i fyra veckor.

Den tredje och sista etappen gäller Drakenbergsgatan till Kyrkvärdsgatan. Eller vid Tybble centrum upp mot Almby.

Arbetet väntas pågå i cirka två veckor.

Under den tiden är utfarten från Tybble centrum stängd, men infarten öppen. In- och utfart till Tybblegatan från Drakenbergsgatan är avstängd. Bilister får istället åka via Gustav Clasons gatan.

"Kyrkvärdsvägen blir under denna etapp en återvändsgata", skriver kommunen.

Samtidigt som arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar pågår kommer sträckan även att omfattas med gatuarbetet för superbussarna.

"För att framkomligheten på Rudbecksgatan ska påverkas under så kort tid som möjligt, byter vi VA-ledningarna i så nära tid som möjligt till gatuombyggnationen", skriver Örebro kommun.

Fakta: Arbetena vid Rudbecksgatan

• Etapp 1: Tingslagsgatan till Sockengatan. Inleds vecka 14 (preliminärt). Väntas pågå i cirka tre veckor.

• Etapp 2: Hagmarksgatan. Väntas pågå i ungefär fyra veckor.

• Etapp 3: Drakenbergsgatan till Kyrkvärdsgatan. Väntas pågå i ungefär två veckor.

Källa: Örebro kommun.