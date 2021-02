Stora besvikelsen – när historien upprepade sig för Örebro: ”Det ser inte vackert ut”

En tät och intensiv förstaperiod där Örebro tog ledningen med 1–0 genom Robert Leino. Ett mönsteranfall där Robin Kovacs stod för en läcker prestation innan han hittade Emil Larsson, som i sin tur hittade in till Leino framför mål.

Så långt såg allt bra ut för Örebro. Men allt eftersom skulle det bara bli sämre och sämre.

Leksand tog över initiativet och spelövertaget. Och till slut kom också kvitteringen i tredje perioden, Mattias Göransson med ett skott via Kristian Näkyvä och in i mål. Sedan klev Patrik Zackrisson fram efter en tilltrasslad situation och tryckte in det som blev segermålet.

Örebro plockade ut målvakten Jonas Arntzen men förmådde inte att få in någon kvittering.

Efteråt var besvikelsen påtaglig hos den assisterande kaptenen Christopher Mastomäki.

– I en sådan här match måste vi hålla koncentrationen i 60 minuter. Det ser inte vackert ut och det är inget skönspel från vår sida. Då får man på vara väldigt koncentrerade över 60 minuter. Jag tycker inte att vi lyckades med det i dag. Då förlorar vi med uddamålet, säger Mastomäki.

Ni har ändå 1–0 men är det att det inte klickar för er ändå?

– Klickar, jag vet inte ... matcher ser olika ut. I dag tycker jag väl inte att vi har så mycket puck och får inte riktigt några långa anfall. Det är min känsla och då blir spelet utan puck viktigt och gnugga på.

Förlusten bröt Örebros segersvit på tolv raka mot Leksand. Den innebar också att lagen bytte plats med varandra i tabellen. Örebro nu sjua, en poäng bakom Leksand men med en match färre spelad.

– Vi kommer in med 1–0 med 20 minuter kvar i en sexpoängsmatch. Då är det de små sakerna som gör skillnaden. I dag lyckas vi inte med det samtidigt som vi får iväg 28 skott på mål och gör ett mål. Där är vi väl inte riktigt heta heller.

Örebro har inte vunnit två matcher i följd sedan 14 januari när man följde upp en hemmaseger mot HV71 med att bortabesegra Djurgården med 2–0. Det är något som laget måste få bukt på, menar Mastomäki.

– Nu har vi tio matcher kvar. Högstanivån har vi men det är lägstanivån man vinner på i längden. Laget med bäst lägstanivåviner mästerskap. Det är klart att det inte är bra nog att blanda och ge på det här sättet. Det måste vi få bort.

Utöver förlusten åkte Mastomäki på två utvisningar som både han och lagkamraterna reagerade kraftigt på. Efteråt var han lika frågande som på isen.

– Den ena är en kvittning, fyra mot fyra och någon får gärna säga vad jag gör för jag har faktiskt ingen aning. Den andra ser jag som en kamp. Men det är klart att man inte vinner matcher i utvisningsbåset så jag får kolla vad jag kan göra bättre. Sedan hoppas jag ha lite mer flyt med domsluten i nästa match.

Ny match på tisdag när Djurgården kommer på besök. Och en chans att gå om Leksand som blivit spelledigt på tisdag då deras motståndare, Malmö, åter drabbats av corona.

– Det är tio jäkligt viktiga matcher kvar och vi börjar på tisdag. Det är klart att det är ett bra tillfälle att ta revansch för vår grupp. Vi får sikta på det och lära oss av den här matchen, säger Mastomäki.

Matchfakta

Örebro–Leksand 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

Första perioden: 1–0 (08.03) Robert Leino (Emil Larsson, Robin Kovacs).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1–1 (05.49) Mattias Göransson (Marek Hrivik, Matt Caito). 1–2 (08.08) Patrik Zackrisson (Oskar Lang, Jonas Ahnelöv).

Skott: 32–28 (11–9, 9–12, 12–7)

Utvisningar: ÖHK 6x2. LIF 4x2.

Domare: Johan Nordlöf, Christoffer Holm.

Publik: –

Örebro

Målvakter: Jonas Arntzen (Jhonas Enroth).

Backpar: Nick Ebert, Kristian Näkyvä – Rasmus Rissanen, Robin Salo – Gustav Backström, Stefan Warg. Sjundeback: Jonathan Andersson.

Kedjor: Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Robin Kovacs, Robert Leino, Emil Larsson – Daniel Muzito-Bagenda, Rodrigo Abols, Borna Rendulic – Oliver Eklind, Ludvig Rensfeldt, Joonas Rask. Extraforward: Filip Barklund.