Stora butikskedjan i konkurs – oklart hur klassiska musikaffären i Örebro berörs

4 Sound saknar pengar. Det gäller alltså hela koncernen – med flera hundra anställda i både Norge och Sverige.

Läget har blivit så akut att bolaget, som ägs av Music Retail Holding, nu ansöker om konkurs. Det rapporterar DI.se.

Totalt handlar det om åtta butiker i Norge med sammanlagt 107 anställda och 18 butiker i Sverige med 150 anställda som berörs.

På Järnvägsgatan i Örebro ligger en av butikerna. Den hette tidigare Musikbörsen.

NA har varit i kontakt med butiken som hänvisar alla frågor till 4 Sounds huvudkontor i Stockholm. NA har förgäves sökt svar även där hur det påverkar Örebrobutiken.

– Vi lämnade in konkursansökan under onsdagen. Konkursförvaltare är utsedd. Mer än så kan jag inte spekulera i just nu. Det är upp till konkursförvaltaren, säger vd:n på Music Retail Holding, Patrik Johansson, till Göteborg Direkt.