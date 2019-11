Stora förändringar för lokala fotbollslagen – här är förslaget på nya serieindelningen

I två säsonger har Karlslund spelat i division 1 norra. Men till nästa säsong får man möta ett gäng nya lag. Ett av dem är Örebro Syrianska, men tre nykomlingar kommer också från superettan.

Så här ser förslaget för division 1 norra ut:

Carlstad United, Gefle IF, IF Brommapojkarna (nya från superettan), IFK Haninge (nya från division 2), IFK Luleå (nya från division 2), IK Frej (nya från superettan), Karslunds IF, Karlstad BK, Nyköpings BIS, Sandvikens IF, Sollentuna FF, Syrianska FC (nya från superettan), Team Thorengruppen, Täby FK (nya från division 2), Vasalunds IF, Örebro Syrianska (nya från division 2).

I division 2 blir det tre lag från Örebro län till nästa säsong. Det eftersom Rynninge och Forward ramlade ur division 1, medan IFK Kumla hade en stark säsong i trean och tog kliver upp. De tre lagen väntas hamna i samma serie.

Här är förslaget för division 2 södra Svealand:

Assyriska FF, Assyriska IF Norrköping, BK Forward (nya från division 1), FC Gute, IFK Eskilstuna (nya från division 3), IFK Kumla (nya från division 3), Motala AIF, Rynninge IK (nya från division 1), Trosa-Vagnhärad (nya från division 3) och Värmbols FC.

Dessutom ska fyra av elva Stockholmslag placeras i samma serie. Lagen från Stockholm är följande:

Arameisk-Syrianska IF, Enskede IK, FC Stockholm Internazionale, Huddinge IF, IFK Lidingö, IFK Stocksund, IFK Österåker, Karlbergs BK, Kungsängens IF, Newroz FC och Tyresö FF.

Samtidigt väntas Carlstad United och Karlstad BK presentera en sammanslagning under onsdagen. Det innebär att ett lag till i så fall skulle få plats i division 1. Ett lag som då skulle kunna få den platsen är Motala AIF som föll i kvalet mot Sollentuna.

Nästa fredag den 22 november ska serieindelningen fastställas av Förbundsstyrelsen.