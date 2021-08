Stora Mellösas centrum tar form: ”Vill skapa en vi-känsla”

Välkomstskylten med foton av Per Johansson lyser verkligen upp ladans vägg och syns tydligt för den som kommer in i Stora Mellösa österifrån på väg 207. "Platsen för goda upplevelser" är ortens nya slogan, som man kom fram till genom att lokalborna bidrog med egna förslag. Frasen knyter an till de morötter, jordgubbar och potatis som odlas kring Stora Mellösa men kan också tolkas djupare.

– Go da upplevelser kan även ha att göra med näringslivet som finns här, naturen och alla trevliga människor, säger Fredrick Axewill.

Arbetsgruppen som bildats för att skapa ett centrum i Stora Mellösa består av honom, sambon Karin Erlandsson och paret Pernilla Bergman Tano och Fredrik Thano.

När välkomstskylten i princip var färdig kom dock ett litet bakslag när gruppen insåg att det skulle krävas bygglov.

– Ja, det var oväntat. Vi har inte direkt jobbat med skyltar förut så det kom som en överraskning, säger Fredrik Thano.

– Men det var en ganska enkel process att få bygglovet och det gick oväntat fort, säger Fredrick Axewill.

Nu är skylten på plats och invigd. Samtidigt presenterades även det gamla bussgaraget, tidigare känt som gula ladan, som har fått ett rejält ansiktslyft.

– Vi har mestadels jobbat med det utvändigt, det var skrapning och målning. Invändigt kan man absolut förbättra men det här genuina gamla är också vackert, säger Pernilla Bergman Tano.

Gula ladan är nu rödmålad och omdöpt till Morotshuset. På insidan hittar man saker förknippade med moroten, exempelvis emballage från förr, pärlplattor med morotsmotiv och morotsrecept från lokalborna.

– Ambitionen är att det ska vara ett hus som man kan låna när man ska ha ett arrangemang. Kanske en loppis, fotoutställning, försäljning av något slag. Vi vill inte sätta gränserna för vad kan göra här utan alla får komma med sina idéer, säger Fredrick Axewill.

Tanken är att skapa utrymme för mer aktivitet i det lilla centrumet.

– Vi brinner för möten. Det här projektet har gjort att vi kommit närmare varandra och vi har samverkat med andra, fått nya idéer och kan göra mer saker tillsammans. Ett lantligt centrum kan skapa en vi-känsla och ringar på vattnet, säger Pernilla Bergman Tano.

Härnäst finns planer på en mindre skylt med karta över Stora Mellösa och de lokala företag som finns. Framöver finns även en idé om en morotsstaty och gruppen har även tagit kontakt med konsthallen för att se om man kan få ut Popcornen från Open Art 2015 till Stora Mellösa.

– Konstnären, Anton Hjärtmyr, är från Stora Mellösa och det odlas ju även majs här. Men jag vet att konsthallen gärna vill att det ska vara i samband med något utvecklingsprojekt om man ska få ha de här Open-Art verken, säger Pernilla Bergman Tano.