Storbråk i Forwards U17-match – spelare fick föras till akuten: ”En tickande bomb som exploderade” • Se kaosscenerna här

I lördags spelade BK Forwards U17-lag hemma mot IK Franke på Trängen. I slutminuterna gjorde hemmalaget 6–2 på straff och det var i samband med det som situationen urartade helt. Ett stort bråk utbröt mellan spelarna samtidigt som flera personer rusade in från sidan av planen.

– Det var en närkamp, det blev straff och sedan var det en privat uppgörelse mellan två spelare. Där exploderade det. Hela deras bänk sprang in på planen och vår också. Vilka som försökte stoppa och inte är svårt att säga, men det var kaos, säger Forwards akademiansvarige Conny Andersson som fanns på läktaren.

Se slagsmålet bryta ut här:

Från Frankes håll menar man dock att det fanns mer som låg bakom bråket, vilket inte syns på filmklippet.

– Orsaken till straffen var att deras spelare täckte boll på ett bra sätt och min spelare sparkade honom på benet. Det var inget fult så, men domaren dömde straff. Då vände sig Forward-killen om och började veva och vill slå min spelare. Domaren går dit och ger gult kort när killen borde ha fått rött. Sedan, vid straffen, sparkade han min spelare och då tappade min spelare humöret. Det blev bråk och alla började rusa in på planen, säger IK Frankes U17-tränare Joni Dawd.

Conny Andersson menar att det fanns en hätsk stämning på planen även tidigare under matchen.

– När vi gjorde 5–2 märkte man att de tappade huvudet och började sparka efter oss. De är i ett desperat läge eftersom de haft det tufft och inte vunnit någon match. Spelare blev frustrerade, speciellt i deras lag. Det var en tickande bomb som exploderade, säger Andersson och fortsätter:

– De hade många vuxna på bänken och jag vet inte om alla stod med på ledarlistan. Jag tror inte det och det var de som eldade på mest. Det var väldigt hett från sidan och de hetsade på sina spelare att gå in tufft. Det är klart att de var desperata och uppgivna, men det har med ledarskap att göra.

Från Frankes sida har man en annan syn på händelserna.

– Under hela matchen fick vi höra fula ord från deras spelare och mina grabbar gav tillbaka. Jag bad dem att vara tysta, men de är ungdomar och vill försvara sig. De gick runt och sa att vi är sämst och att de hade domaren i sin ficka. Nu försöker de måla upp oss som badboys, men vi har historiken på papper att vi inte är en sån förening, säger Dawd.

Hade ni vuxna på bänken som inte stod med på ledarlistan?

– Nej, vi var fyra stycken. Vi är tre tränare och så var vår kassör med som lagledare för laget, så alla står med.

I samband med att bråket bröt ut mellan spelarna syns också flera personer springa in från sidan.

– Det är från deras sida. De hade några ungdomar som kom in och efter matchen hotade de oss och sa ”vi åker inte hem förrän någon blöder”. Busschauffören fick parkera precis framför dörren, så att vi kunde åka hem. Men det var också många vuxna och föräldrar som sprang in. Mina tre ledare dök också in för att försvara våra spelare, säger Dawd.

En Forwardspelare skadades i tumultet.

– En av våra spelare blev så svårt skadad att han fick uppsöka akuten. Det var en kraftig hjärnskakning. Han fick vara kvar i några timmar och de ville inte släppa honom förrän de kollat hjärnan ordentligt, säger Forwards vice ordförande Gunnar Nilsson.

Matchen avbröts efter bråket, men 6–2 har ändå rapporterats in som slutresultat. Om det blir några övriga konsekvenser återstår att se.

– Domaren skriver en rapport och vi kommer att skriva en rapport till vårt förbund och till Svenska fotbollförbundet. Internt kommer vi att prata med spelarna och kalla till ett föräldramöte, säger Nilsson.

– Det är jättetråkigt att det här ska behöva hända, men båda lagen är skyldiga. Nu väntar vi och ser vad rapporten säger, men vi vill inte blåsa upp det för mycket. Det var mycket folk inblandat, men det var ändå inte en så stor grej, säger Dawd.

Samtidigt utreds händelsen av polisen.

– Jag tror att polisen har upprättat en anmälan. Vi från föreningen har inte gjort det ännu. Vi ska analysera filmen och ta ett beslut efter att vi träffat ungdomarna och föräldrarna, säger Nilsson.