Storbritanniens prins Philip död – blev 99 år

"Det är med djup sorg som hennes majestät drottningen tillkännager att hennes älskade make är död", skriver brittiska hovet på sin hemsida.

"Hans kungliga höghet avled i stillhet i morse på slottet Windsor."

Philip, hertig av Edinburgh, lades in på King Edward VII's Hospital den 16 februari. Han flyttades senare till ett annat sjukhus i London för att genomgå hjärtkirurgi.

"Den brittiska kungafamiljen förenas nu i sorg med människor över hela världen", skriver Buckingham Palace i uttalandet.

Prins Philip föddes den 10 juni 1921 på grekiska Korfu, i en tid då kungligheter mycket sällan gifte sig med annat än kungligheter. Han var son till prins Andreas av Grekland och Danmark och den tyska prinsessan Alice av Battenberg (senare ändrat till Mountbatten) och tillhörde det danska kungliga huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Men snart gjorde social oro och revolutioner i Grekland att monarkins ställning vacklade. Därför lämnade Philip landet redan i sin tidiga barndom. Han fick sin huvudsakliga utbildning vid en skotsk internatskola.

Hans föräldrar separerade när Philip var nio år gammal och modern, döv sedan födseln, skrevs mot sin vilja in på mentalsjukhus i Schweiz. Hans far flyttade till Frankrike och hans fyra äldre systrar gifte alla in sig i den tyska adeln.

I vuxen ålder fick prins Philip frågan av en journalist vilket språk som talades hemma i hans barndom, varpå han ska ha svarat

– Vad menar ni med "hemma"?

Under skoltiden var Philip en mycket aktiv idrottsman i bland annat cricket, landhockey, rodd och segling. När han var 16 omkom hans syster Cecilia i en flygolycka med sin man prins Ludwig av Hessen och sonen Alexander. Cecilia var vid tillfället gravid och tragedin att förlora sin syster ska ha tagit hårt på prins Philip.

Några månader före andra världskrigets utbrott 1939 inledde han sin karriär som sjöofficer i brittiska flottan. Under kriget tjänstgjorde han på jagare och slagskepp i Indiska oceanen, Medelhavet och Stilla havet.

Men först 1947 blev han brittisk medborgare, sedan han träffat den fem år yngre kronprinsessan Elizabeth. Han avsade sig samtidigt också sin arvsrätt till den grekiska tronen och tog sin mors namn, Mountbatten. Den 20 november samma år gifte han sig med Elizabeth i Westminster Abbey i London, och erhöll samtidigt titeln hertig av Edinburgh.

Följande år tjänstgjorde Philip återigen i flottan. Hans aktiva officerskarriär tog dock tvärt slut 1952 när svärfar kung George VI avled och Philips hustru blev drottning Elizabeth II.

Prinstiteln fick Philip 1957. Han skulle därefter formellt benämnas Hans kungliga höghet prins Philip, hertig av Edinburgh.

Elizabeth II och prins Philip fick fyra barn; kronprins Charles 1948, prinsessan Anne 1950, prins Andrew 1960 och prins Edward 1964.

Efter giftermålet fick Philip en lång rad militära och akademiska hederstitlar. Han var också engagerad i många tekniska, idrottsliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och miljövårdande organisationer, bland annat Världsnaturfonden WWF.

I hans uppgifter ingick också att stödja sin hustru statschefen i hennes arbete. Paret företog, tillsammans och var för sig, många resor runt om i världen. Inte minst under statsbesöken gjorde sig prins Philip också känd för en lång rad synnerligen mustiga och politiskt inkorrekta uttalanden – som långt ifrån alltid gladde hovets pr-människor.

En körskollärare i Skottland fick exempelvis frågan:

– Hur håller ni infödingarna borta från spriten tillräckligt länge för att de ska klara uppkörningen?

En brittisk student som rest i Papua Nya Guinea fick också en fråga av prins Philip:

– Du klarade dig från att bli uppäten i alla fall då?

Vid ett besök i Kina 1986 träffade prins Philip en grupp brittiska studenter som under en tid varit i landet, och sade:

– Om ni stannar här längre kommer ni att bli snedögda.

I Netflixserien "The crown", som följer den brittiska kungafamiljen genom andra hälften av 1900-talet, spelar prins Philip en viktig roll. Många omständigheter i serien är dock ren fiktion eller spekulation, till exempel hans inblandning i en sexskandal kring Storbritanniens krigsminister, eller hans många otrohetsaffärer. Enligt skådespelaren Matt Smith, som spelar prins Philip i de första två säsongerna, ska en vän till honom ha frågat kungligheten om han följer "The crown", varpå prins Philip ska ha svarat:

– Var inte fånig.

Ann Edliden/TTTomas Bengtsson/TT

TT NYHETSBYRÅN