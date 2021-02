Storfavoriterna Eric Saade och The Mamas direkt till final: ”Varit så otroligt märkligt”

Fjolåret blev både succé och antiklimax för The Mamas. De vann svenska folkets hjärtan och tog hem Melodifestivalens sångfågelstatyett med bidraget “Move”. Någon resa till Eurovision Song Contest i Rotterdam blev det däremot inte, eftersom den internationella musiktävlingen ställdes in till följd av coronapandemin.

Nu är The Mamas ett steg närmare en ny förstaplats i tävlingen med bidraget “In the middle”.

– Det här året har varit så otroligt märkligt, och vi har gått igenom så mycket personligen och professionellt. Det har varit en sådan bergochdalbana och en sådan urladdning efter att vi var klara. Allting kom rusande, säger en nygråten Dinah Yonas Manna i The Mamas på det efterföljande presskonferensen.

Trion, bestående av Ashley “Ash” Haynes, Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna fick sitt stora genombrott när de körade bakom John Lundviks vinnarlåt “Too late for love” i Melodifestivalen 2019.

På den tiden var The Mamas en kvartett, men efter det första året hoppade sångerskan Paris Renita av.

Det har gått tio år sedan Eric Saade vann Melodifestivalen med låten “Popular” och tog hem en tredjeplats i Eurovision Song Contest.

I sin fjärde start i tävlingen går han nu till sin fjärde final. Och det var lika nervöst som vid de tre tidigare tillfällena, säger han på presskonferensen efter programmet.

– Det fanns inte så mycket tankar i mitt huvud. Det var bara svart. Man kan aldrig riktigt vänja sig vid känslan de där sekunderna innan, när man inte vet om låten man gjort har gått vidare.

Finalisten fick även en kram av "festivalgeneralen" Christer Björkman, vilket påpekades under presskonferensen.

Då blev 30-åringens svar:

– Vi kan väl inte stoppa hela världen från att visa känslor? Men det är klart, det var fel, det visste vi båda två.

Medan de vid det här laget rutinerade artisterna The Mamas och Saade tog sina förutspådda finalplatser fick även två debutanter jubla. Det var Efraim Leo och Clara Klingenström, som gick vidare till Andra chansen på sitt första försök i tävlingen

Programledarna Pernilla Wahlgren och Per Andersson inledde den fjärde delfinalen med ett klassiskt shownummer som involverade ett antal överraskande gästartister. Bland annat tog både Wahlgrens föräldrar Christina Schollin och Hans Wahlgren, och den ärrade ishockeyveteranen Börje Salming, ton i sång- och dansnumret.

Nytt för denna vecka var att artistpresentationerna fått ett nytt utseende, i form av miniversioner av SVT:s intervjuprogram "Min sanning" med programledaren Anna Hedenmo.

Hedenmo, som ställde aningen tramsigare frågor än vad hon är van vid, bad bland annat den gotländska debutanten Clara Klingenström att svara på hur mycket hon ogillar folk från Stockholm.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Veckans bidrag

Till final:

The Mamas: "In the middle"

Eric Saade: "Every minute"

Till Andra chansen:

Efraim Leo: "Best of me"

Clara Klingenström: "Behöver inte dig i dag"

Utslagna:

Tess Merkel: "Good life"

Lovad: "Allting är precis likadant"

Sannex: "All inclusive"

Från tidigare deltävlingar:

Till final:

Charlotte Perrelli: "Still young"

Tusse: "Voices"

Dotter: "Little tot"

Anton Ewald: "New religion"

Danny Saucedo: “Dandi dansa”

Arvingarna: “Tänker inte alls gå hem”

Till Andra chansen:

Klara Hammarström: "Beats of broken hearts"

Alvaro Estrella: "Baila baila"

Frida Green – "The silence"

Eva Rydberg och Ewa Roos – "Rena rama ding dong"

Paul Rey: “The missing piece”

Lillasyster: “Pretender”