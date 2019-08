Storseger för Latorp hemma mot Askersund

Latorp hade en riktig målfest när man besegrade Askersund hemma på Björkvallen i division 4 Örebro herr i fotboll. Latorp vann med hela 8–0 (6–0).

– Vi studsar tillbaka på vinnarspåret igen efter en mindre bra insats senast. Genomgående fin insats av alla i startelvan plus bänkspelarna som kom in och gjorde jobbet vi kommit överens om. Spridda skurar på målskyttar är ett gott betyg till alla och visar delaktighet i alla moment på planen av samtliga. Ett extra plus ändå för kapten Martin Fransson som gör fem poäng idag med två mål och tre assist. Askersund skakar bar fram någon enstaka målchans, idag är vi numret större sportsligt men jag vill ge en eloge till ett tappert Askersund då de inte tappar huvudet utan fortsätter att springa och kämpa. Utvisningen vid 5–0 där vi får straff är såklart otroligt tung för dem, tyckte Latorps tränare Gustav Nehmé, efter matchen.

Erik Gustafsson, Martin Rohdén, Sebastian Ternevid, Marcus Wetterberg, Lukas Fahlström 2 och Martin Fransson 2 blev målskyttar för Latorp i hemmasegern.

Med fyra omgångar kvar är Latorp på tredje plats i tabellen, medan Askersund är på nionde plats.

Latorp möter Lillån i nästa match borta lördag 7 september 15.00. Askersund möter samma dag FK Bosna hemma.