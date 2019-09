Stort amerikabesök från Utah i Lekeberg: "Det betyder mycket för dem"

Gruppen som först anlände till Stockholm kom till Vekhyttegården i fredags. Halva gruppen inkvarterades där medan andra halvan flyttade in på Lanna lodge. Sedan väntade några intensiva dygn i Lekeberg med besök på olika platser med kopplingar till deras anfäder.

Under lördagen väntade ett riktigt julbord med svensk julmat på Vekhyttegårdens bed and breakfast som ägs och drivs av Josef och Maria Sjöberg. Det doftade jul i matsalen och all mat hade etiketter med information om maten på engelska.

– Det var en utmaning att hitta mat till julbordet så här års, det här är ett axplock av vad vi brukar ha, berättade Maria Sjöberg och uppmanade de svenska gästerna att introducera amerikanerna i svenska jultraditioner.

Det är den amerikanska familjen Olson som arrangerat resan för att söka sina rötter i trakten kring Mullhyttan. På plats fanns också flera av familjens svenska släktingar.

Idag bor Olsons ättlingar på olika håll i Amerika, med utgångspunkt i delstaten Utah, där släkten från Mullhyttan en gång slog sig ner.

– Vi tillhör the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, som i dagligt tal ofta kallas mormonkyrkan, berättade Jeffery Olson som var en av dem som arrangerat resan.

På svenska heter kyrkan Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.

Och det var också i den kyrkan allt började. Familjen Olsons förfäder var bergsmän och ägde hyttor och land inom Mullhyttans hyttelag.

– Min pappas farmor föddes på Baggetorp och växte upp på Hinderstorp. Farfars far kom från Övratorp, berättar Jeffery.

Kyrkans missionärer reste runt i Örebrobygden och några ur släkten döptes i omgångar.

– Kyrkan uppmanade under den tiden människor att resa till Utah och tillsammans bygga upp ett center för kyrkan i ett område där det tidigare bara bott ursprungsbefolkning, berättade Jeffery.

Varför?

– För deras del var det helt av religiösa skäl. De var en välbärgad familj som hade egendomar, berättade Jeffrey, som läst bouppteckningen efter sin förfader.

Två av dem som reste var Erik Johan Nilsson från Sandfallet och hans fru Anna Sofia Eriksdotter från Ljungstorp.

– De var med och grundade staden Vernon i Utah 1861. Åtta år senare återvände Erik Johan till Mullhyttan som missionär, och döpte sina systrar, grannar och flera andra från bygden. 1878 följde många av dem med tillbaka till Vernon.

1878 kallade ledarna för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, till ett möte för nordiska medlemmar i Köpenhamn. I juni avseglade ett skepp mot Amerika, med 446 svenska, norska och danska passagerare. Jeffrey och hans familj är släkt i rakt nedstigande led med några av passagerarna.

– Vi har en stor kärlek till Sverige, och förra året firade vi 140-årsjubileet för vår familjs ankomst till USA. Då bestämde vi att vi skulle försöka ordna den här resan, sa Jefferey.

– Det har varit fantastiskt för oss att återupprätta vår koppling till Sverige. Vi är stolta över vårt svenska arv, sa Jeffery under jullunchen.

Under lördagskvällen guidade Elin Nilsson och sambon Cedric Vrethager några ur gruppen upp till Linhults järnmalmsgruva som ligger på Vekhyttemark.

- Gruvan tillhörde Vekhyttan och man kan anta att deras förfäder jobbat här. Det är en kraftansträngning att ta sig hit. Man får gå uppför berget cirka en kilometer varav den sista biten helt saknar stig så man förstår verkligen hur tuff tillvaron var för de som jobbade med gruvbrytningen i Lekebergslagen. Det betyder mycket för dem att ha fått se den här platsen, förklarar Elin Nilsson för NA.

Under måndagen gjordes en bussresa till flera platser med byggnadsantikvarien Rasmus Axelsson som guide och Stig-Roland Hammar som chaufför. Intresset var stort för miljöer och gamla torp där de utvandrade släktingarna bott.

- Släktingar på långt håll har de på många ställen här i trakten. Cedric är närmare släkt och om jag minns rätt så är hans pappa Jeffreys närmast levande släkting i Sverige. Tror att de är fjärdekusiner, berättar Elin.

Cedric har hjälpt Jeffery med historiska efterforskningar. På Cedrics släktgård föddes mormodern till den man som senare utvandrade till Utah.

Första anhalten på måndagens resa var Kvistbro kyrka där Graham Jarvis, präst i Knista församling, visade runt. Flera anfäder har sannolikt gift sig här och en del är även begravda på kyrkogården.

- Här hölls en minnesstund utomhus och det var både känslosamt och högtidligt. Vi tittade också på de två brudkronorna och den äldsta, som är från mitten av 1800-talet, var det flera av kvinnorna som provade, berättar Elin.

Färden gick vidare mot Övratorp, Ljungstorp och Mullhyttan där man åt raggmunk och fläsk. Sedan tog bygdeföreningen emot och visade bland annat kvarnen och hyttmodellen.

- Flera förfäder hade del i hyttelaget i Mullhyttan så det var intressant att se modellen, förklarar Elin.

Hon berättar också att vid Hinderstorp fanns ett torp som troligen varit ett boställe för släktingarna. På vägen mot Baggetorp, i Sandfallet, fanns också ett hus där släktingar bott. På hembygdsgården i Baggetorp berättade Roland Mähl om de olika husens historia.

- Jag förstår att det varit väldigt speciellt för dem att vara här och det är det även för mig som fått se med "deras" ögon, säger Elin.

Gruppen åkte tillbaka på tisdagen med buss mot Motala tågstation. De stannade till vid Laxå station för att även se den plats där deras anfäder åkte tåg och vidare mot Köpenhamn och Amerikabåten som väntade.

De nutida släktingarna däremot flög vidare hem till USA från Kastrup.

Mormonerna:

Kallas medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heliga. Benämningen har de fått därför att de förutom Bibeln räknar Mormons bok som helig skrift.

Har en omfattande missionsverksamhet. Unga män förväntas ge två år av sitt liv till att resa omkring i världen och berätta om sin tro.

Har sitt högkvarter i Salt Lake City i Utah, USA. Man har inget avlönat prästerskap. Antalet medlemmar i världen uppgår (2013) till 15 miljoner. I Sverige finns det cirka 9 000 mormoner.

Grundaren var Joseph Smith (1805-1844).

Källa: SO-rummet.se