Stort bygge av ny bevattningsdamm på Vibytorps plantskola: ”Just nu ser det makabert ut”

Förra året satsade Svenska Skogsplantor närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i Vibytorp i Hallsberg. De fick då fem nya stora ytor, så kallade friland. Ytorna används till att ställa plantorna på.

– Detta gjordes för att öka produktionen av gran- och tallplantor. I år har vi gått från 15 till 21 miljoner plantor. Och nu har det sista steget i den stora investeringen påbörjats, säger Örjan Bilock biträdande platschef på Svenska Skogsplantor i Vibytorps plantskola.

För tre veckor sedan intog två grävmaskiner en närliggande åker som tillhör plantskolan.

– Just nu ser det makabert ut när de schaktar ur 2500 kvadratmeter men det kommer att snyggas till senare. Vi bygger en ny och större bevattningsdamm för vi har insett att den befintliga är i minsta laget och det kan bli för känsligt. Vi måste säkra upp produktionen och behöver därför mera vatten under odlingssäsongen på sommaren. Dessutom måste vi kunna skydda plantorna mot frost under våren och hösten. Med den nya dammen blir det effektivare och vi kommer kunna vattna mer åt gången. De blir mycket lättare för oss.

Örjan Bilock hade önskat att dammen hade placerats närmare huvudbyggnaden men det var inte möjligt att genomföra.

– Den lämpligaste platsen är vid den lägsta punkten på åkern. Marken lutar mer än man tror.

Dammen som byggs blir lång och smal och beräknas rymma 5 000 kubikmeter vatten till skillnad från den befintliga som max fylls upp med 600 - 800 kubikmeter. Grävarbetet pågår hela dagarna.

– Snart ska även pumphuset upp. Det blir ett diskret trähus. I den kommer vi installera fyra pumpar och filter. Dessa kopplas sedan in i plantområdet. Vattnet i den nya dammen kommer från skogen, säger Örjan Bilock biträdande platschef på Svenska Skogsplantor i Vibytorps plantskola.

Bygget går enligt planerna och beräknas vara klart i december. Slutnotan landar en bit över en miljon kronor.

FAKTA

►Vibytorps plantskola har funnits sedan 1960.

►Det började i en inredd loge och på en åker och sedan har det vuxit med åren.

►Totalt finns nu 7 stycken växthus.

►Sedan 2018 har det även tillkommit fem nya friland som har snittmåtten 27 x 120 meter. Friland är ytan på marken där de ställer plantorna.

►Från allra första början satsade plantskolan enbart på barrotsplantor, sedan tillkom täckrotsplantor och numera är det bara täckrotsplantor som gäller.

►Årligen produceras 21 miljoner plantor på Vibytorps plantskola.