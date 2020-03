Stort intresse för nystartad coronapodd: ”Vi har redan ett par tusen lyssnare”

De hade länge pratat om att skaffa en podd ihop men det hände inget förrän i slutet av förra veckan. Det var efter ett träningspass som Kumlabon Camilla Sydner Svensson och Adam Leitzler från Örebro fick ett ryck och bestämde sig för att spela in första avsnittet.

– Alla pratar om corona och det kan vara svårt att hinna med att ta till sig all information. Podden är ett bra format och vi försöker ge en samlad bild av dagen. Vi är de enda som har en renodlad podd om corona. Vi spelar in ett program per dag som är cirka 20 minuter. Det kan bli längre eller kortare. Vi bjuder även in gäster och har en debatt om det som har hänt och vi pratar om effekterna på samhället med vanliga människor, säger Camilla.

De har ingen rådgivning utan hämtar uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO, Folkhälsomyndigheten och 1177.

– Vi vill sprida samhällsinformation och låta folk komma till tals. Det ska vara enkelt, spontant och ärligt. Vi belyser olika vinklar och har diskussioner som tilltalar alla. Vi pratar med sjukvården, försäkringsrådgivare, smittskyddsläkare, med gymnasieelever, ägare till livsmedelsbutiker och andra näringsidkare. Vi tittar på hur företagen drabbas, hur arbetstagare kan hjälpa arbetsgivare så att det inte blir ett delat samhälle, säger Adam.

Genom att rapportera på det här sättet tycker Adam att man får en bredare bild av corona. Tillsammans har han och Camilla ett stort nätverk. Det har inte varit några problem att få tag på gäster. De lägger ut krokar och många hör av sig till dem. Både Camilla och Adam tycker att det har gått bra hittills. De arbetar med podden vid sidan av sina ordinarie jobb.

– Vi gör detta ideellt. Jag lägger ner några timmar om dagen eftersom jag sköter inspelningen, redigeringen och distributionen. Vi har ingen erfarenhet sedan tidigare. Det tuffaste är att få ihop tiden i och med att vi jobbar heltid. Vi kommer köra coronapodden så länge det finns frågor och funderingar. Men i framtiden blir det en gång i veckan med något helt annat ämne, säger Adam.

Efter bara en veckas existens har många hittat till coronapodden.se.

– Vi har redan ett par tusen lyssnare, säger Adam.

Camilla tillägger.

– Den blev stor ganska snabbt. Jag blev förvånad över det. Vi har lyssnare här hemma i Sverige men även i Norge, England och Spanien.