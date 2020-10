Stort sök efter försvunnen äldre kvinna: "Vi hade kontakt innan telefonen lade av”

UPPDATERING: Kvinnan hittades av polisen på lördagsmorgonen och var då vid "god vigör" – LÄS MER: Försvunna kvinnan hittad – polisen: ”God vigör”

Det var under torsdagskvällen som kvinnan anmäldes saknad. Under fredagsförmiddagen hade polisen kontakt med kvinnan på telefon.

– Vi hade kontakt med henne en stund innan telefonen lade av. Hon berättade att hon kört fast med bilen. Hon såg sig omkring men visste inte var hon var någonstans.

Polisen lyckades inte positionera telefonen. Nu letar polisen febrilt efter kvinnan.

– Vi har en rejäl styrka som letar efter henne. Vi har även drönare i luften som söker.

Enligt polisen är det ett mycket stort område som de misstänker att kvinnan kan befinna sig i.

– Det som är bra är att vi vet att hon befinner sig på en väg. Det är troligen någon småväg av sämre kvalité eftersom att hon kört fast. Det finns visserligen tusentals småvägar, men det smalnar ändå av sökområdet något.

Uppdatering 01.00: Kvinnan är fortfarande försvunnen och polisen arbetar med ledstångssök där man söker längs med vägar och stigar.

– Vi har fått in några tips under kvällen men vi söker givetvis efter fler tips, vi vill gärna få in iakttagelser om en röd bil, säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl på polisens ledningscentral.

Har man tips kan man kontakta polisen på 114 14.