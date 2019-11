Musikfestivalerna Live at heart och Folk at heart delar på NA:s kulturpris i år. Priserna delades ut på NA:s kulturgala på måndagskvällen.

–Det är skitroligt, man får inte priser allt för ofta, säger Andreas Svensson från Folk at heart.

– Det betyder mycket att få erkännande från staden. Det är klart att det stärker vårt självförtroende, säger Åke Lundström, vd Live at heart.