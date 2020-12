Stortalangen lämnar Kif Örebro – trots klubbens ansträngning: ”Ett av de bästa kontrakten vi erbjudit”

Under måndagen meddelar Kif Örebro via deras hemsida att Emma Östlund lämnar laget. Östlund beslutade att tacka nej till klubbens kontraktserbjudande.

– Utan att gå in på detaljer så kan jag säga att vi erbjöd ett väldigt starkt 2-årskontrakt, rent av ett av de bästa kontrakten vi erbjudit någon under min tid som sportchef. Vi hade hoppats att det tillsammans med den elitmiljö vi erbjuder skulle räcka. Men Emma är en otrolig talang och därmed också eftertraktad. Vi är stolta över att vi har fått vara med och bidra till hennes framgångar, och tackar för det hon gjort för oss under sina år i Kif, säger sportchefen Jonas Karlberg till hemsidan.

Att Östlund nu lämnar är ett tungt slag för Kif som hade med henne i sin plan under lång tid framöver.

– Vi har helt klart sett Emma som en nyckelspelare de kommande åren, vilket vi också varit tydliga med mot henne. Just därför har vi böjt oss åt alla möjliga håll för att få till ett attraktivt erbjudande som vi som klubb också ekonomiskt kan klara av. Men det här är en verklighet som vi tyvärr måste acceptera: där vi som klubb inte har tillräckligt att sätta emot när andra damallsvenska klubbar, till och med om de ligger längre ned än oss i tabellen, ger sig sjutton på att plocka in våra toppspelare. Det är en bit kvar tills vi har tillräckligt stark ekonomi för det

Östlund kom till Kif Örebro 2017 och har sedan dess hunnit göra 58 matcher och stått för tre mål. Efter att ha tagit sig tillbaka från en korsbandsskada var hon under 2020 en nyckelpjäs i backlinjen och utsågs då till Årets genombrott på galan Damallsvenskans bästa.

– Det är såklart jättetråkigt att Emma tackar nej till vårt erbjudande. Hon har verkligen presterat under sin tid i KIF och det har varit en fröjd att se hennes utveckling i vår elitmiljö. Jag vet att hon kommer göra succé oavsett miljö hon hamnar i. Vi önskar henne stort lycka till på nästa kapitel i hennes fotbollskarriär.