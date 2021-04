Stortävlingar på Örebrotravet – här är NA-expertens hetaste tips: ”Speedige fuxen vinner Orebro Int'l”

Rubrikerna

Spiken

Moni Viking (V5-5) vann Harper Hanovers lopp på Solvalla förra året före Ivory Di Quattro. Det låter bra på denne speedige fux inför detta, man har planer om Elitloppet eller Harpers igen med honom. Även om denna upplaga av Orebro Int'l håller mycket bra klass tror vi hästen blåser dessa och är hårdast, tryggt att Björn Goop som är formstark för dagen sitter bakom åttaåringen.

Rysaren

Global Black Money (V5-1) vann säkert senast på Axevalla, tuffare emot den här gången helt klart… Stoet har bara missat prispallen en gång på nio starter, det var i ett tufft ”Magganlopp” på Solvalla. Magnus Jakobsson låter smyguppåt inför denna uppgift och tror inte spåret ska ställa till det för hans märr. Hon har varit fin i två raka starter och har siktats mot detta lopp ett bra tag, pass upp för S.J's Caviar-avkomman.

Liret

Baroncini Jet (lopp 4) är en segervan häst som gör en intressant Sverigedebut. Linda Sedström säger att detta är en klok travare med bra psyke så voltstart ska inte ställa till det. Vi tror Linda tidigt kan sitta bra på det från springspår, Readly Express-avkomman ska ha toppchans i ett lopp som detta. Lita på att Jernemyr/Sedström vill visa upp sitt nyförvärv i bästa skick då man tar ut honom på hemmaplan. 200 kronor vinnare liras på fyraåringen.

Lopp för lopp

Lopp 7 V5-1

2 140 meter volt

1 Global Benefit - Djuse M A 13d32 15,4

2 Global Black Money - Jakobsson M 21031 14,0

3 Paramount Tile - Berglöf E 21340 14,7

4 Erin Zet - Kihlström Ö 31601 15,7

5 North Dakota - Jepson C J 31016 15,5

6 Isabell Trot - Oscarsson K 15143 16,1

2160 meter

7 Valkyria K. - Andersson M J 21300 12,2

8 Zante Grif* - Adielsson E 2d415 14,4

9 Miss Silver - Lennartsson P 52d41 13,9

10 Artemide Zack - Ohlsson U 40110 12,1a

11 Pappajonnys Ilse - Andersson O J 01078 14,8

12 Xanthis Delicious - Skoglund R N 37481 13,4

13 Georgia Am - Claesson F 21123 13,7

14 Juvelens Miss F. - Eriksson K 51452 14,4

15 Beauty Wind - Goop B 12361 14,4

Rankning: 8 Zante Grif (Erik Adielsson) – 1 Global Benefit – 2 Global Black Money. Outs: 12 Xanthis Delicious.

Zante Grif vann från ledningen näst senast i Gävle på ett snyggt sätt. I lördags travade hästen 1.06 sista 200 meterna och intrycket gillades, tippas i ett öppet stolopp. Global Benefit gjorde ett bra lopp som tvåa utvändigt om Stenströmers fina Mill Cava senast. Perfekt läge och första gången barfota runt om, kan leda runt om. Global Black Money levererar alltid och vann säkert senast från dödens, travade 1.12 sista 700 meterna. Två lopp i kroppen, Magnus Jakobsson har haft detta lopp i åtanke en längre tid. Xanthis Delicious avslutade vasst senast och hann fram till seger och tog ner en tapper Chris Crystal. Perfekt inne i loppet och kan tidigt sitta bra på det från springspår.

Lopp 8 V5-2

2 609 meter auto

1 Bandit Frontline - Ohlsson U 12242 15,1a

2 Oliver Hall - Persson S 24d51 15,0a

3 Digital Lucky - Jepson C J d1130 14,6a

4 Sparkling Diamond - Lindblom C P 80011 14,0a

5 Cherry Oh Baby - Lindblom Å 72323 14,2a

6 Air Space - Helm S 35452 12,4a

7 Cracker Jack - Dalborg T 20023 13,6a

8 Stiernhööks Siri - Frick K 32253 12,3a

9 Halo Am - Djuse M A 12041 13,6a

10 Max Håleryd - Goop B 23011 14,6a

11 Joel di Quattro - Svanberg O 3d227 15,8a

12 Versace Face - Kihlström Ö 41112 15,3a

Rankning: 9 Halo Am (Magnus A Djuse) – 10 Max Håleryd – 5 Cherry Oh Baby. Outs: 12 Versace Face.

Halo Am imponerade i sin comeback och första start hos sin nye tränare Jerry Riordan när han vann före Namur. Passar över lång distans och känns som en sund tipsetta. Max Håleryd vann från dödens senast på Solvalla med huvan kvar. Fungerar utmärkt barfota då hemmahästen får en friare aktion. Tidigt bud i detta stayerlopp. Cherry Oh Baby gick bra i tredjespår sista varvet i torsdags som trea. Mkt startsnabb och spår mitt bakom startbilen är optimalt för Love You-avkomman. Kan vinna trots att hon möter hingstar. Versace Face har vunnit hälften av sina starter (4 av 8). Lever främst på sin styrka så distansen passar, men spåret är givetvis kallt.

Lopp 9 V5-3

2 100 meter auto

1 Stepping Moneyboy - Persson S 32111 13,6a

2 Appasso - Lindblom Å 24222 11,2a

3 Maestro Zon - Larsson M 24035 12,8a

4 Cash Cowboy - Adielsson E 13024 11,8a

5 Certainly - Ehlers J d1013 13,0a

6 Mandela Zon - Korpi J 25312 13,6a

7 Chiru - Kontio J 21131 13,0a

8 Pacific Kingdom - Jepson C J 21612 13,7a

9 Reven Dejavu - Westholm J d6121 14,5a

10 Enge Eros - Jansson T 2203d 12,9a

11 Ole - Pettersson T 11367 12,2a

12 Powerbank - Söderholm L-Å 16010 11,5a

Rankning: 7 Chiru (Jorma Kontio) – 6 Mandela Zon – 5 Certainly. Outs: 4 Cash Cowboy.

Chiru imponerade stort när han i sin årsdebut lekte med en sådan bra häst som Easy Cash. Nurmos fyraåring joggade 1.12,4 sista varvet i ledningen, så markdryg den här hästen är … God segerchans trots spåret. Mandela Zon har formen på topp och vann V75-finalen i sin näst senast start. Sist avslutade hästen 1.10,5 sista 600 meterna och var inte stort slagen av Svante Ericssons Dream Creation. Certainly var bra som trea bakom Önas Prince och Revelation senast på Jägersro. Ehlers har haft fin form på valacken en längre tid, bra spår och det kan bli Fornabodaseger i detta Klass I försök. Cash Cowboy var det bra rapporter på inför hans förra start, då slutade hästen fyra från ledningen på V75. Tränarkörd då, Erik Adielsson upp den här gången. Loppets outsider.

Lopp 10 V5-4

1 609 meter auto

1 Sorbet - Kihlström Ö 20216 09,7a

2 Dragster - Malmqvist R 11120 09,6a

3 Floris Baldwin* - Djuse M A 51573 10,0a

4 Evaluate - Goop B 71304 09,4a

5 Very Kronos - Adielsson E 11112 10,9a

6 Esprit Sisu - Wäjersten D 43614 10,4a

7 Chapuy - Lindblom Å 41511 09,6a

8 Harran Boko - Lugauer C 0d011 09,9a

9 Betting Rebel - Ohlsson U 42158 10,6a

10 On Track Piraten - Skoglund R N 64436 09,4a

Rankning: 5 Very Kronos (Erik Adielsson) – 1 Sorbet – 3 Floris Baldwin. Outs: 2 Dragster.

Very Kronos var laddad i sin årsdebut, gick bra som tvåa bakom Who's Who. Trivs i Örebro och kan vinna detta sprinterlopp från dödens, naturlig tipsetta. Sorbet drar man säkert norsken på innan start och då ska tioåringen ha god chans att hålla upp sitt innerspår. Älskar ledningen och sprinterdistans. Floris Baldwin gick bra som trea senast och utmanade Racing Mange och Cyber Lane. Bra startspår och kan överraska, ständigt underskattad häst. Dragster är startsnabb men gör sina bästa lopp på rulle så Roger Malmqvist är nog nöjd med hålet bakom Sorbet. Tjänar fina pengar på position denna gång är vi inne på, dock främst ett platsbud.

Lopp 11 V5-5

3 140 meter volt

1 Deal Done Zet - Kihlström Ö 1111d 15,0

2 G.R.J.'s Wolverine - Stjernström M 31353 13,9

3 Västerbo ImtheMan - Andersson M J 63311 14,8

4 Cassius Ima - Eriksson K dd187 15,6

3160 meter

5 Rally Hans - Djuse M A 313d2 14,6

6 Algot Zonett - Wäjersten D 11255 13,9

7 Ganyboy - Sjöström C 26140 12,7

8 Kennedy - Kolgjini A 60256 12,9

9 Ivory di Quattro - Skoglund R N 12011 12,8

3180 meter

10 Moni Viking* - Goop B 3d133 11,9

11 Lucifer Lane - Nilsson J A 03501 13,1

12 Coin Perdu - Adielsson E 51161 13,9

13 Velvet Gio - Ohlsson U 22204 12,4

14 Pacific Face - Lubrano G d3125 12,6

15 Hawk Cliff - Lennartsson P 1660d 13,1

Rankning: 10 Moni Viking (Björn Goop) – 12 Coin Perdu – 6 Algot Zonett. Outs: 9 Ivory Di Quattro.

Moni Viking vann Harpers förra året, man låter sugna på Elitloppet med fuxen i år. Då lär han leverera i Orebro Int'l och Björn Goop svingar sig upp denna gång. Åttaåringen är väldigt kvick i benen, vi tror han sveper alla på sista långsidan och utser honom till singelstreck även om han möter tuffa hästar i detta stayerlopp. Coin Perdu är en f.d. unghäststjärna som man matchat snällt i år. Hästen har tagit tre segrar på fem starter och det är lite upp till bevis för honom denna gång. Hingsten har blivit sju år, Erik Adielsson har kört honom med insidan och byggt upp honom. Travare som är lätt att gilla! Algot Zonett har också härlig utstrålning, lopp i kroppen. Var ute över fel distans senast, lurar lite i vassen i denna konkurrens men underskatta inte fuxen det är vårt råd. Ivory Di Quattro var tvåa i Harpers förra året och Robban Bergh har satt hästen i full form inför denna uppgift, körs av Rikard N Skoglund.

Tipsen

V4-förslaget

V4-1: Alla 12 hästar. (Res: 3,4)

V4-2: 6 Västerbo Lookhigh, 8 Afish, 9 Global Confession. (Res: 1,2)

V4-3: 2 Racing Brodda, 5 Diana Zet, 6 Dixie Brick, 8 Mily. (Res: 1,4)

V4-4: Baroncini Jet. (Res: 3,2)

Kostnad: 288 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 1 Global Benefit, 2 Global Black Money, 4 Erin Zet, 8 Zante Grif, 10 Artemide Zack, 12 Xanthis Delicious, 15 Beauty Wind. (Res: 3,13)

V5-2: 1 Bandit Frontline, 3 Digital Lucky, 5 Cherry Oh Baby, 9 Halo Am, 10 Max Håleryd, 12 Versace Face. (Res: 4,2)

V5-3: 1 Stepping Moneyboy, 2 Appasso, 3 Maestro Zon, 4 Cash Cowboy, 5 Certainly, 6 Mandela Zon, 7 Chiru. (Res: 9,8)

V5-4: 1 Sorbet, 5 Very Kronos. (Res: 3,2)

V5-5: 10 Moni Viking. (Res: 12,6)

Kostnad: 588 kronor.

V75-förslaget

V75-1: 3 Sato, 5 Four Guys Dream, 6 Surf´n Turf. (Res: 10,9)

V75-2: 6 Seismic Wave. (Res: 7,3)

V75-3: 1 Global Benefit, 2 Global Black Money, 4 Erin Zet, 8 Zante Grif, 10 Artemide Zack, 12 Xanthis Delicious, 15 Beauty Wind. (Res: 3,13)

V75-4: 1 Bandit Frontline, 3 Digital Lucky, 5 Cherry Oh Baby, 9 Halo Am, 10 Max Håleryd, 12 Versace Face. (Res: 4,2)

V75-5: 1 Stepping Moneyboy, 2 Appasso, 3 Maestro Zon, 4 Cash Cowboy, 5 Certainly, 6 Mandela Zon, 7 Chiru. (Res: 9,8)

V75-6: 1 Sorbet, 5 Very Kronos. (Res: 3,2)

V75-7: 10 Moni Viking. (Res: 12,6)

Kostnad: 882 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 3 Self Explosive (Madelene Johansson) – 4 Angel From Above – 2 Zinzan Cash. Outs: 7 Jesper Trot.

Lopp 2: 9 Global Confession (Magnus A Djuse) . 8 Afish - 6 Västerbo Lookhigh. Outs: 1 Opal Sjöhammar.

Lopp 3: 5 Diana Zet (Örjan Kihlström) – 2 Racing Brodda – 6 Dixie Brick. Outs: 8 Mily.

Lopp 4: 9 Baroncini Jet (Linda Sedström) – 3 Mr Montechristo – 2 Hulk Marke. Outs: 5 Iris Di Quattro.

Lopp 5: 3 Sato (Kevin Oscarsson) – 6 Surf´n Turf – 5 Four Guys Dream. Outs: 10 Eddy West.

Lopp 6: 6 Seismic Wave (Björn Goop) – 7 Ubiquarian Face – 3 Merritt. Outs: 10 Zeus Bi.

Lopp 12: 7 Francesco Zet (Örjan Kihlström) – 6 Lucky Flevo – 1 Elena K.J. Outs: 2 Elita Mary.