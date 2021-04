Stortrav i Örebro på torsdag – här är NA:s hetaste tips: ”Kan bli skapligt bra odds …”

Rubrikerna

Spiken

Mister Hercules (V64-5) har vunnit sju av sina tio starter och detta har alltid varit en surrhäst. Daniel Redéns travare vann Breeders crown i sin senaste start från ledningen och var smällfin med barfotabalans. Öppnade då fort från spår ett som inte är optimalt på Sundbyholm. Det kan vara så lätt att Örjan Kihlström tidigt sänder honom till ledningen i årsdebuten, hästen lär ha respekt med sig … Toppchans oavsett löpningsförlopp.

Rysaren

Al's Boozy Suzy (V64-2) är obesegrad från ledningen och fick spår två bakom startbilen. Första gången med Carl Johan Jepson går vi igång på, stoet kan bli tappad av lirarna då Islay Mist Sisu som vann Svensk Uppfödningslöpning är med i listan från ett bra startspår. Suzy har dokumenterad form och ska inte nonchaleras trots hårt motstånd.

Liret

Barbro Kronos (lopp 9) travade 1.10,3 sista 800 meterna i sin årsdebut som trea bakom Nurmos kanon Marion Fouty Bon. Perfekt läge denna gång bakom startbilen, tempo i kroppen och vi tror Oaksvinnaren Eagle Eye Sherry drar på sig spel men körs snällt i sin årsdebut. Så det kan bli skapligt odds på Barbro som vann långa E3 förra året, 200 kronor vinnare liras på stoet som rattas av Erik Adielsson.

Tipsen

Lopp 4 V64-1

2 140 meter volt

1 Livi Memory - Lövdal A 0000d 14,7

2 Insignia - Karlsson P 06407 14,1

3 Cabarette - Widell K 00000 17,2

4 Cherie Lascaux - Andersson O J 67065 14,6

5 Beauty Kronos - Kihlström Ö 11d25 15,2

6 Klara Zonett - Kontio J 26000 14,1

7 Gitane d'Inverne - Persson S 10d21 15,3

8 Boiling Point - Goop B 6550 15,0

9 Garca - Jepson C J 24240 13,7

10 Emma Rae - Ohlsson U 23346 15,3

2160 meter

11 Denali N.O.* - Andersson M J 00dd5 15,0

12 Kiss Me Kate T.J. - Djuse M A 00d6 14,8

Rankning: 5 Beauty Kronos (Örjan Kihlström) – 9 Garca – 7 Gitane d'Inverne. Outs: 10 Emma Rae.

Beauty Kronos har inte startat sedan oktober och gör en mkt intressant årsdebut. Möter äldre hästar och har ett lurigt startspår. Felade bort en fin placering i Oaks, bra segerchans felfri. Garca har startat frekvent på V75 på sistone och fått hårdhet av det. Jagar årets första seger och kan tidigt sitta bra på det trots bakspår med fräcke Jepson. Gitane d'Inverne vann på V75 senast via 1.13 sista 800 meterna. Springspår och första med Stefan Persson är spännande, hästen har två av två från ledningen så vilken taktik Stefan har är givet. Emma Rae har årsdebuten avklarad, godkänd som sexa då. Bara två segrar i karriären, en av dessa är tagen i just Örebro. Främst ett platsbud för oss.

Lopp 5 V64-2

2 100 meter auto

1 G.A.Spencie - Kihlström Ö k16 16,7a

2 Al's Boozy Suzy - Jepson C J k1133 16,4a

3 Global Countess - Djuse M A 11253 14,6a

4 Islay Mist Sisu - Nordström P 44111 13,2a

5 Isabelle Sisu - Djuse M k4130 16,0a

6 A Perfect Face - Goop B k52d2 16,5a

7 One Night Only - Sjöström C k2316 15,7a

8 Backwood's Boogie - Ohlsson U 41422 15,5a

9 Glorious U.M. - Adielsson E k1114 16,4a

10 Queenstown - Bergh R 30543 16,4a

11 Grove's Pansy Poof* - Forss M k152 16,5

Rankning: 4 Islay Mist Sisu (Per Nordström) – 6 A Perfect Face – 3 Global Countess. Outs: 2 Al's Boozy Suzy.

Islay Mist Sisu vann Svensk Uppfödningslöpning förra året och gör här årsdebut. Bra läge mitt bakom bilen, stoet kan öppna raskt och Per Nordström gillar att gasa från början. Given tipsetta. A Perfect Face har två lopp i kroppen, gick bra senast som tvåa bakom Cintra och travade 1.12 sista 800 meterna den gången. Jagar sin första seger i karriären, första med Goop kan ge effekt. Global Countess gick bra som trea senast i ett ”Magganlopp” från dödens, läget går inte att klaga på. Al's Boozy Suzy har inlett sin karriär på bästa vis, obesegrad från ledningen (2 av 2) så Jepson som kör hästen för första gången lär vara aktiv bakom bilen.

Lopp 6 V64-3

2 100 meter auto

1 Ploquepin - Djuse M E 14024 14,4a

2 Don't Disturb - Kihlström Ö kd324 17,2a

3 Mellby Jinx - Adielsson E d6152 13,4a

4 Martin V. - Lindblom Å 58d73 16,9a

5 Idomenio Sisu - Ohlsson U 22231 15,5a

6 Indigo Sisu - Forss M 21443 15,4a

7 Mellby Joker - Bergh R k1113 14,3a

8 Larry Wood - Goop B 15d23 13,8a

9 Imperatore Doc - Lindblom C P 43556 15,6a

10 Light on Me - Djuse M A k4442 16,8

Rankning: 3 Mellby Jinx (Erik Adielsson) – 7 Mellby Joker – 5 Idomenio Sisu. Outs: 8 Larry Wood.

Mellby Jinx var tvåa och knappt slagen i Svensk Uppfödningslöpning i sin senaste start. Detta är lite extra till häst helt klart, mkt intressant årsdebut. Bra läge bakom startbilen och en sund tipsetta med Erik Adielsson. Mellby Joker hade tre raka innan Magganloppet senast på Solvalla. Han slutade trea där och var duktigt från ledningen. Denna gång växlar Bergh upp med barfota bak. Idomenio Sisu tog karriärens första seger senast i sin årsdebut och var mkt duktigt efter en resa i dödens. Larry Wood har gjort det bra i årets starter, kallt läge bakom bilen men det går inte att blunda för första med Björn Goop.

Lopp 7 V64-4

2 100 meter auto

1 Zinco Jet* - Ohlsson U 05171 11,6a

2 Grinnebys Orion - Djuse M A 30221 11,4a

3 National Prince - Ekberg W d504k 11,3a

4 Indy Lane - Kontio J 11k41 11,9a

5 Miss Åslanda - Horpestad T 50620 12,0a

6 Up to Me - Sjöström C 15186 12,1a

7 Counterfeightr - Persson S 60272 11,5a

8 Västerbo Lexington - Bergh R 00425 10,4a

Rankning: 4 Indy Lane (Jorma Kontio) – 1 Zinco Jet – 8 Västerbo Lexington. Outs: 7 Counterfeightr.

Indy Lane är sparsamt startat de senaste åren, vann senast lätt från ledningen via 1.12 sista 800 meterna. God chans från ledningen igen, men senaste loppet blev billigt och hästen värmde tveksamt så någon given vinnare är han inte vår bok. Zinco Jet travade 1.10,5 sista 800 meterna senast i Eskilstuna och tog ner lördagshästen Dark Roadster på ett säkert vis. Lite fält och medeldistans är plus för hästen som inte kan hålla upp sitt innerspår. Västerbo Lexington var godkänd i sin årsdebut som femma. Var med i Derbyt förra året så denne femåring hävdar sig väl i denna konkurrens. Counterfeightr står på tur för en seger, första med Stefan Persson är intressant.

Lopp 8 V64-5, DD-1

2 100 meter auto

1 Hector Sisu - Ohlsson U 673d2 12,5a

2 Fade to Black Ås - Sjöström C 44214 13,5a

3 Global Bookmaker - Djuse M 02452 11,5a

4 Staro on the Rocks - Kontio J 11346 11,5a

5 Playing Trix - Eriksson A 42255 12,4a

6 Toto Barosso - Untersteiner P 23d04 11,2a

7 Mister Hercules - Kihlström Ö 04121 12,2a

8 Hulken Sisu - Djuse M A 30420 12,4a

9 Hat Trick - Goop B 111d1 13,1a

10 Hennessy Am - Jepson C J 51132 10,5a

11 Rome Pays Off - Bergh R 500k2

12 Hemisphere - Adielsson E d1142 12,7a

Rankning: 7 Mister Hercules (Örjan Kihlström) – 10 Hennessy Am – 1 Hector Sisu. Outs: 9 Hat Trick.

Mister Hercules vann Breeders crown från ledningen i sin senaste start och var smällfin barfota och vann lekande lätt. Gör årsdebut, sju segrar på tio starter och detta är en kulltopp utan tvekan. Det kan vara så lätt att Örjan Kihlström bara laddar framåt och är offensiv och tidigt sänder Trixton-avkomman till spets. Oavsett upplägg är det toppchans, spikas. Hennessy Am gör också årsdebut, vann korta E3 förra året. Första gången med Jepson, förste utmanare till vårt singelstreck. Hector Sisu tvåa bakom Manny Muscle i sin årsdebut. Tempo i kroppen, men får svårt att hålla upp sitt innerspår bakom bilen. Hat Trick har bra startryggar, 10 segrar på 19 starter men möter helt andra konkurrenter än han är van vid.

Lopp 9 V64-6, DD-2

2 100 meter auto

1 Fifty Cent Piece - Bergh R 00k12

2 Barbro Kronos - Adielsson E 13253 12,9a

3 Fantaghiro Brick - Nyström P 45127 12,3a

4 Crashed Eggs - Jansson T 03445 13,0a

5 Joy Alissa - Sjöström C 07114 11,6a

6 Finland - Korpi J 13140 13,7a

7 Eagle Eye Sherry - Goop B 41111 11,2a

8 Bank Wise As - Kihlström Ö 11310 12,6a

9 Globalizer - Persson S 10d02 10,9a

10 Global Brilliance - Untersteiner P 12410 12,9a

11 Heloise Am - Ohlsson U 01065 13,5a

12 Ester Wibb - Andersson O J 21000 13,4a

Rankning: 2 Barbro Kronos (Erik Adielsson) – 1 Fifty Cent Piece – 7 Eagle Eye Sherry. Outs: 9 Globalizer.

Barbro Kronos vann långa E3 förra året, gick bra som trea i sin årsdebut i ett Magganlopp. Travade 1.10,3 sista 800 meterna bakom Nurmos fina Marion Fouty Bon. Vann spårlotten i loppet, given tipsetta i vår bok. Fifty Cent Piece gör en mkt spännande Sverige/årsdebut. Har gått 1.15,5/2 600 på Bergsåker på ett mycket bra vis inför detta säger Oskar Florhed från stallet. Oskar tror detta kan vara vinnaren av Drottningens Pokal så högt håller man henne, ovisst om hon kan hålla upp sitt innerspår tänk på att bilen går annorlunda i Sverige kontra USA. Eagle Eye Sherry blir säkert favorit i loppet i sin årsdebut. Vann Breeders crown och Oaks förra året, men är inte toppad inför detta och ska tävla med vanlig vagn och skor. Överspelad enligt oss, från spår sju bakom startbilen.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 2 Glamorous Rain (Örjan Kihlström) – 6 Ontario Bro – 3 Mellby Joy. Outs: 1 I Love You Sisu.

Lopp 2: 4 Red Rock Booze (Björn Goop) – 9 M.T.Powertool – 3 Belmondo Gar. Outs: 10 Happy Journey.

Lopp 3: 7 Amorcer Levallo (Ulf Ohlsson) – 5 Gelatiamo – 4 Dollar Hornline. Outs: 6 Fredric Palema.

Lopp 10: 11 Fire Of Noa (Björn Goop) – 6 Brandy Flame – 1 The Perfect One. Outs: 5 The Noble One.

Lopp 11: 11 Kentin Day (Claes Sjöström) – 10 Colonello – 3 Alonza. Outs: 9 Titan Journey.

Spelförslagen

V64-förslaget

V64-1: 5 Beauty Kronos, 7 Gitane d'Inverne, 9 Garca. (Res: 10,8)

V64-2: Alla elva hästar. (Res: 4,6)

V64-3: 3 Mellby Jinx, 7 Mellby Joker. (Res: 5,8)

V64-4: 1 Zinco Jet, 2 Grinnebys Orion, 4 Indy Lane, 6 Up To Me, 7 Counterfeightr, 8 Västerbo Lexington. (Res: 5,3)

V64-5: 7 Mister Hercules (Res: 10,1)

V64-6: 1 Fifty Cent Piece, 2 Barbro Kronos. (Res: 7,9)

Kostnad: 792 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 3 Mellby Jinx, 7 Mellby Joker. (Res: 5,8)

V4-2: 1 Zinco Jet, 2 Grinnebys Orion, 4 Indy Lane, 6 Up To Me, 7 Counterfeightr, 8 Västerbo Lexington. (Res: 5,3)

V4-3: 7 Mister Hercules (Res: 10,1)

V4-4: Alla tolv hästar. (Res: 2,1)

Kostnad: 288 kronor.